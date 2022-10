Young Sheldon Saison 6 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de Young Sheldon Saison 6 Episode 3 a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série recherchent le prochain épisode de cette série. Pour trouver toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez tout sur la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Young Sheldon, ses spoilers, les castings de retour pour la prochaine saison, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations dont vous avez besoin. à savoir liés à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Young Sheldon est une émission de télévision comique américaine populaire qui est regardée dans diverses régions en raison de son sens de l’humour intéressant. Les créateurs de ce spectacle sont Chuck Lorre et Steven Molaro. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette émission se déroule à la fin des années 1980 et au début des années 1990 et est une préquelle dérivée de The Big Bang Theory.

La première saison de cette émission est sortie en 2017, et même en 2022, beaucoup de gens apprécient cette émission. Actuellement, ce spectacle en est à sa cinquième saison et il va également se terminer bientôt. Les fans de cette émission sont actuellement ravis de la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Young Sheldon. Eh bien, la date de sortie de ce prochain épisode est sortie et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour cet épisode.

Young Sheldon Saison 6 Épisode 3 Date de sortie

Donc ici, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Young Sheldon. Le nom de cet épisode est Passion’s Harvest and a Sheldocracy et il sortira le 13 octobre 2022. Comme vous pouvez le constater, l’attente de cet épisode va bientôt se terminer.

Où diffuser Young Sheldon?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la diffuser sur CBS et c’est le réseau officiel de cette série. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Paramount, Prime Video et Vudu. Vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents sur ces plateformes. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 6

Voici maintenant la liste de la saison 6.

Quatre cents cartons de cigarettes non déclarées et un Niblingo

Future Worf et la Marguerite du Pacifique Sud

La récolte de la passion et une sheldocratie

Blonde Ambition et le concept de zéro

Un Résident Conseiller et la Riviera du Sud

À déterminer

Spoilers

Maintenant, nous allons partager les spoilers de l’épisode 3.

Sheldon doit choisir son camp dans un dilemme éthique ; Mary s’essaie à l’écriture; Mandy a besoin d’un nouveau logement.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Young Sheldon, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Young Sheldon, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

