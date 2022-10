Meilleur tapis de course pour la maison : pour plus de mouvement au quotidien

Les tapis roulants sont familiers aux athlètes récréatifs en tant que machines géantes du gymnase. Mais il existe également des modèles bien adaptés pour une utilisation dans vos quatre murs. Nous vous présentons cinq appareils pour différentes exigences et vous expliquons ce qu’il faut rechercher dans un tapis roulant pour s’entraîner à la maison.

Par Sébastien Weber

Miweba Sports SlimWalk S200



Si vous voulez juste vous dégourdir un peu les pieds à la maison, le Sports SlimWalk S200 est un bon choix.



Le Miweba Sports SlimWalk S200 nécessite peu d’espace et peut être rapidement rangé après l’entraînement. Les dimensions sont de 143 x 67 x 105 cm (longueur x largeur x hauteur), une fois pliée la hauteur n’est que de 6 cm. L’appareil pèse 28 kg.

Après l’entraînement, vous pouvez placer le tapis de course derrière une porte ou à côté d’un placard. La livraison comprend des aimants pour fixer le tapis de course au mur lorsqu’il n’est pas utilisé. Le Miweba Sports SlimWalk S200 couvre des vitesses de course de 0,6 à 8 km/h et convient donc aux unités sportives régulières, mais pas aux ambitions plus élevées.

Piste d’accueil MIWEBA SPORTS HT500



Le Miweba Sports Home Track HT500 permet des vitesses allant jusqu’à 14 km/h.



Le Miweba Sports Home Track HT500 s’adresse aux coureurs plus ambitieux et est légèrement plus grand que le SlimWalk avec des dimensions de 150 x 71 x 105 cm. Plié, il mesure 13 cm de haut et pèse 35 kg.

Le tapis de course permet des vitesses allant jusqu’à 14 km/h et vous assiste dans votre entraînement avec douze programmes de course prédéfinis. Les autres caractéristiques comprennent un support pour smartphone ou tablette ainsi qu’un capteur de pouls et un moniteur de fréquence cardiaque.

Miweba Sports Home Track HT1000F



Avec le Miweba Sports Home Track HT1000F, vous pouvez également régler l’inclinaison.



Le Miweba Sports Home Track HT1000F est une variante encore plus puissante du modèle précédent. Il supporte des vitesses allant jusqu’à 16 km/h – et vous pouvez modifier l’angle de la surface de course, ce qui rend possible des pentes jusqu’à 6 %.

Le HT1000F propose également un capteur de pouls et un moniteur de fréquence cardiaque ainsi que 16 programmes de course. Les dimensions sont de 150 x 64 x 126 cm, avec un poids de 46 kilogrammes, c’est le plus lourd des trois tapis roulants Miweba.

Christopheit TM 500 S



Le Christopeit TM 500 S propose neuf programmes d’entraînement différents.



Notre prochaine recommandation, le Christopeit TM 500 S, va dans le sens des tapis de course professionnels, comme vous les connaissez depuis la salle de sport.

Cet appareil propose neuf programmes d’entraînement allant de la marche et de la marche à diverses séances de course à pied avec des objectifs définis. L’inclinaison peut être réglée manuellement sur trois niveaux différents et vous pouvez vous précipiter sur le tapis roulant à une vitesse maximale de 15 km/h.

La surface de course anti-vibration garantit que le tapis de course rebondit à chaque pas que vous faites, absorbant l’énergie qui autrement irait dans les articulations et les mettrait à rude épreuve. Les dimensions sont de 165 x 75 x 133 cm, le modèle pèse 54 kilos.

Christophe TM 4



Le Christopeit TM 4 est idéal pour les professionnels de la course à pied.



Le Christopeit TM 4 s’adresse aux sportifs amateurs et professionnels très ambitieux. Il prend en charge des vitesses allant jusqu’à 20 km/h pour une course rapide et propose 24 programmes d’entraînement prédéfinis.

Il a également une bande de roulement rembourrée pour que vous n’ayez pas à vous soucier des blessures. L’inclinaison est réglable électroniquement en 15 étapes. Avec des dimensions de 190 x 85 x 145 cm et un poids de 87 kg, le tapis roulant a besoin d’un emplacement fixe, par exemple au sous-sol.

Ce que vous devez considérer avant d’acheter un tapis roulant

Les tapis roulants pour la maison sont disponibles dans différentes tailles et gammes de prix et avec différentes gammes de fonctions. Avant d’acheter, réfléchissez à l’espace dont vous disposez, aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous et à l’intensité de votre entraînement. Les critères suivants sont particulièrement importants :