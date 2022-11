Quand et où peut-on voir One Piece Film : Red en streaming

in

Animé

One Piece Film: Red est sorti en salles il y a quelques jours à peine et les fans se demandent quand il sera disponible en streaming. Regardez où ce sera !

© Toei AnimationQuand et où pouvez-vous voir One Piece Film : Red en streaming.

L’industrie de l’anime est dans l’un de ses meilleurs moments de l’année, puisque vous pouvez actuellement le voir dans les salles Film One Piece : Rougele nouveau film de la franchise annoncé fin 2021 en commémoration du 1000e épisode du programme qui adapte le manga écrit et illustré par Eichiro Oda. Depuis jeudi dernier, les fans ont afflué dans les salles pour voir cette nouvelle histoire qui est déjà un succès au box-office, mais Combien de temps faudra-t-il pour le voir en streaming ?

Synopsis officiel : « Uta, la chanteuse la plus aimée au monde. Connue pour cacher sa propre identité lors de ses performances, sa voix est désormais décrite comme « d’un autre monde ». Maintenant, pour la première fois, Uta se révélera au monde lors d’un concert en direct. Alors que la salle se remplit de toutes sortes de fans d’Uta : des pirates excités, la Marine qui surveille de près, et les chapeaux de paille menés par Luffy qui vient juste d’apprécier sa prestation sonore, la voix que tout le monde attendait est sur le point de résonner. L’histoire commence par le fait choquant qu’elle est la fille de Shanks. »

Le 15e long métrage de la saga, réalisé par Goro Taniguchi, en principe, il s’appelait comme un projet en dehors de l’histoire centrale et qu’il ne serait pas canon, au-delà du fait qu’il y avait certains éléments avec lesquels le public s’est familiarisé. Cependant, le mangaka Eichiro Oda a récemment confirmé que cette bande fait partie de l’histoire centrale. Dans une interview, il a déclaré que la silhouette d’Uta est vue dans le chapitre 1055 du manga, dans une vignette des souvenirs de Shanks.

Après 14 semaines dans les salles au Japon, le film est le neuvième film le plus rentable de tous les temps au Japon, avec 18 milliards de yens (122,7 millions de dollars). Depuis la semaine dernière, il est sorti en salles aux États-Unis, où il totalise près de 10 millions de dollars et, avec les sorties en Amérique latine et dans une partie de l’Europe, il atteint 141 millions de dollars dans le monde.

+Quand et où One Piece Film : Red sera-t-il diffusé ?

Nous sommes confrontés à l’une des premières les plus attendues par les fans d’anime, il n’y a donc rien de nouveau pour eux d’attendre avec impatience son lancement en streaming. Selon les rumeurs, Film One Piece : Rouge Il peut être vu sur la plateforme Crunchyroll environ 90 jours après sa sortie en salles.est donc attendu début février 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂