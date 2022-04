Ce sera la série Disney + de La Légende du trésor perdu

Disney+

Le film avec Nicolas Cage fait peau neuve avec un casting remanié. Sachez tout ce que nous savons sur la fiction Disney +.

©IMDBLa légende du trésor perdu a eu sa première en 2004.

En 2004, ce qui serait un film inoubliable est arrivé : La légende du trésor perdu. Protagonisée par Nicolas Cage, l’intrigue suit un historien impliqué dans le vol du document le plus sacré et le plus protégé des États-Unis. La vérité est que cet univers, qui semblait avoir pris fin avec sa suite, maintenant reviendra en série pour Disney+. Ici, nous vous disons tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la production.

Près d’un an s’est écoulé depuis la grande annonce : le film, réalisé par Jon Turteltaub– aura un redémarrage et son protagoniste ne sera autre qu’une Latina de 20 ans. Produit par l’équipe d’origine dirigée par Jerry Bruckheimer et écrit par l’emblématique Marianne et Cormac Wibberlela fiction promet d’aborder des questions d’actualité telles que le patriotisme, l’identité et la communauté à travers 10 nouveaux épisodes.

« Jess Morales et son groupe diversifié d’amis se lancent dans l’aventure d’une vie pour découvrir sa mystérieuse histoire familiale et récupérer un trésor perdu.», assure son synopsis officiel. En ce sens, il récupérera l’histoire originale dans laquelle Benjamin Franklin Gates suit l’indice que son grand-père lui a donné pour trouver et déchiffrer les énigmes qui le mèneront au Trésor des Templiers. A cette époque, le film mettait en vedette Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel et Christopher Plummer.

La nouvelle version de La Légende du Trésor Perdu sur Disney+ va désormais être entièrement renouvelée : son réalisateur sera Regarde Nair et aura un jeune casting dirigé par Lisette Alexis comme Jésus Morales, jordan rodrigues dans la peau d’Ethan, Antoine Cipriano jouant Oren et Zuri Roseau dans le rôle de Tash. Ce n’est pas tout! Parce que la participation de Catherine Zeta Jonesqui incarnera Billie, une milliardaire experte en antiquités du marché noir qui leur fera concurrence.

En 2020, le producteur Jerry Bruckheimer confirmé en dialogue avec Collider que le développement de la série se passait très bien et qu’en plus ils travaillaient sur un troisième versement des versions grand écran. « Nous espérons que les deux versions pourront être données sans problème. Ils sont tous les deux très actifs. Disney + suit le même concept, mais avec un casting jeune. Celui qui sera projeté dans les salles sera avec le même casting. Le film est en cours d’écritureet la version télévisée est toujours en cours”.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂