Olivia Rodrigo et Joshua Bassett sortent un nouveau duo pour High School Musical: The Musical: The Series

«Even When / The Best Part» apparaîtra sur la bande originale de la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series.

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett se sont associés pour abandonner leur deuxième High School Musical: The Musical: La série duo.

High School Musical: The Musical: La série les fans savent déjà qu’Olivia Rodrigo et Joshua Bassett se sont rencontrés pour la première fois dans l’émission en jouant les intérêts amoureux de Nini et Ricky. Depuis lors, Olivia et Joshua seraient sortis ensemble et se seraient séparés dans la vraie vie. Les fans pensent même que les chansons à succès d’Olivia ‘Drivers License’ et ‘Deja Vu’ ont été inspirées par sa rupture avec Joshua.

Cependant, malgré la rumeur de leur drame hors écran, Olivia et Joshua sont toujours les acteurs principaux de la HSMTMTS cast et ils ont terminé le tournage de la saison 2 ensemble plus tôt cette année. Maintenant, avant le début de la saison 2 le mois prochain, Olivia et Joshua ont sorti la première chanson de la bande originale.

LIRE LA SUITE: Joshua Bassett fait l’éloge de Deja Vu d’Olivia Rodrigo suite à des rumeurs selon lesquelles il s’agit de lui

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett sortent un nouveau duo pour High School Musical: The Series season 2. Photo: Groupe LA / Disney Channel via Getty Images, Disney

HSMTMTS La saison 2 voit Nini quitter East High pour étudier au Conservatoire des jeunes acteurs. En conséquence, Nini et Ricky doivent essayer de faire fonctionner une relation à distance et « Even When / The Best Part » est un duo dans lequel Nini et Ricky chantent au téléphone à quel point ils s’aiment même s’ils « à des kilomètres les uns des autres physiquement.

« Even When / The Best Part » est le deuxième duo qu’Olivia et Joshua ont enregistré pour HSMTMTS. Dans la saison 1, ils ont co-écrit « Juste pour un moment » pour la série. Cependant, contrairement à « Just for a Moment », ni Olivia ni Joshua n’ont co-écrit « Even When / The Best Part » et, dans l’état actuel des choses, aucune des stars n’a reconnu la chanson sur leurs comptes de médias sociaux.

Le premier épisode de High School Musical: The Musical: La série la saison 2 tombe le 14 mai sur Disney +. Nous avons hâte de le voir et d’entendre le reste de la bande originale.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂