Où regarder Westworld, le film de 1973

Le film a été réalisé par Michael Chrichton et a retrouvé une certaine popularité grâce à la série HBO créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui présentera sa quatrième saison ce dimanche.

©IMDBLe film aura 50 ans en 2023.

Ce dimanche, HBO présentera une nouvelle saison de Westworldla série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy qui mettait l’accent sur l’avancement de l’intelligence artificielle et la rébellion des machines, avec des influences marquées de terminateur et un grand soutien dans les questions existentielles liées à ce pour quoi nous sommes dans le monde, qui ou ce qu’est Dieu et jusqu’où la main de l’être humain peut aller en termes de contrôle. Mettant en vedette des personnages comme Jeffrey Wright, Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Ed Harris et Tessa Thompsonest l’une des fictions les plus marquantes du top.

Grâce à son succès Westworld dans HBO (série que l’on peut également voir sur hbo max) a ravivé la popularité du film des années 1970 dont est née l’idée originale. Il a été réalisé par Michel Crichton ans avant d’écrire les romans qui ont fait de lui une icône de la pop culture grâce aux adaptations de Steven Spielberg: parc jurassique. Si vous voulez voir le film original de Westworldnous vous expliquons comment procéder.

+Où regarder la version originale de Westworld

Westworld, qui a coûté un peu plus d’un million de dollars et rapporté dix fois son budget, a atteint les marchés latino-américains sous différents noms. Par exemple, en Argentine, il était connu sous le nom de Le monde des robots tueurs et au Mexique et au Venezuela avec un nom plus fidèle au titre d’origine : Westland. En Espagne, pour sa part, il est arrivé sur le marché sous le nom âmes métalliques.

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de voir le film original réalisé par Crichton, tu es chanceux. Actuellement, le film peut être vu à travers le catalogue de Apple TVoù vous pouvez le louer ou l’acheter iTunespour une valeur assez abordable par rapport à ce que coûtent d’autres titres que vous pouvez également louer sur des plateformes comme Youtube. Il est à noter que dans Youtube Vous pouvez voir plusieurs fragments du film en bonne qualité, mais le titre complet n’y est pas.

+ Quelle est l’intrigue de Westworld

Comme dans la série HBOle film Westworld Il est basé sur l’avancement de l’intelligence artificielle. Dans ce film dystopique, nous voyons deux amis, Peter Martin (Richard Benjamin) et John Blane (James Brolin) partez en vacances dans un parc futuriste où trois époques sont recréées avec une grande justesse : la Rome impériale, l’Occident aux États-Unis et l’Europe médiévale. Le problème commence lorsque les machines commencent à tomber en panne et à tuer des touristes. Parmi eux, figure un homme armé incarné par yul brynner qui échoue rarement.

