Quand ‘Top Gun : Maverick’ sera-t-il disponible sur les plateformes de streaming ?

Le film »Top Gun » est considéré comme un classique culte, étant la production totalement défini la carrière de Tom Croisière. Alors que tout le monde pensait qu’une suite ne verrait pas le jour, 36 ans plus tard on a pu voir »Top Gun : Maverick », le nouveau film qui aurait fait revenir Cruise dans le rôle de Pete »Maverick » Mitchell et qui a été un succès au box-office, émerveillant les nouvelles générations avec les pirouettes dans les airs des pilotes intrépides.

Si beaucoup sont déjà allés au cinéma pour voir »Top Gun : Maverick », d’autres attendent d’en profiter une fois qu’il sera disponible sur les plateformes de streaming, voire d’en profiter pour le revoir encore et encore.

Quand Top: Gun Maverick sera-t-il disponible en streaming ?

En raison de la pandémie de coronavirus, primordial c’était l’un des premiers studios à avoir une durée théâtrale plus courte. Des films comme » A Quiet Place Part II » et » Scream » n’ont eu que 45 jours dans les salles après avoir été mis à disposition sur le service de streaming. Paramount Plus. Le temps a passé, outre l’accueil stellaire de « Top Gun : Maverick », Paramount a encore des doutes quant à l’ajout du film au catalogue de la plateforme.

Dans une interview, le président-directeur général de Paramount, Tom Ryan a déclaré: « Nous n’avons toujours pas décidé de la fenêtre théâtrale de » Top Gun: Maverick « . Cependant, compte tenu d’une autre des sorties de la société de production, on peut supposer que le temps passé au cinéma de « Top Gun: Maverick » sera de 75 jours.

De quoi parle Top Gun : Maverick ?

Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

“Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) está donde pertenece, empujando el sobre como un valiente piloto de pruebas y esquivando el avance de rango que lo dejaría en terre. Entraînant un détachement de diplômés pour une mission spéciale, Maverick doit affronter les fantômes de son passé et ses peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui choisissent de la piloter. »

Le premier film de « Top Gun : Passion and Glory » est disponible sur la plateforme de streaming Star+.