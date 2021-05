Réinitialiser la lampe Philips Hue: voici comment procéder

Philips Hue Pont de Connexion - Fonctionne avec Alexa - Compatible avec Apple Homekit Blanc 929001180601 S

Le pont Philips Hue est tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système de lumière connectée Hue. C'est véritablement le cœur du système, qui vous permet de contrôler tous vos produits Philips Hue via l'application dédiée. Une fois que vous avez installé le pont et téléchargé l'application Philips Hue sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et bâtir votre propre système ! Permet de piloter vos lampes et luminaires Philips Hue depuis votre smartphone ou tablette Déjà compris dans les kits de démarrage Hue Connectez jusqu'à 50 ampoules ou luminaires Philips Hue Compatible avec iOS, Apple Home Kit, Android