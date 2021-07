Drake Bell condamné à 2 ans de probation après avoir plaidé coupable de mise en danger d’enfants

Après avoir plaidé coupable de mise en danger d’enfants le mois dernier, Drake Bell est désormais condamné à deux ans de probation. Les accusations ont été déposées contre Bell en raison de son contact avec une fille de quinze ans qui a assisté à l’un de ses concerts à Cleveland. Le juge a également condamné Drake Bell à 200 heures de travaux d’intérêt général. Il doit maintenant s’inscrire en tant que délinquant sexuel et n’est pas autorisé à avoir de contact avec la victime dans l’affaire.

Drake Bell, star de la série Drake & Josh de Nickelodeon, a comparu lors d’une audience préliminaire via Zoom en juin dernier, où il a plaidé coupable à une accusation de tentative de mise en danger d’enfants ainsi qu’à une accusation de délit de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs. La star s’est retrouvée face à un total de 24 mois de prison et une amende de 6 000 € entre les deux infractions. Drake Bell envisage trois ans de « contrôle post-libération ». Bell avait ceci à dire au sujet de son plaidoyer de culpabilité.

« Aujourd’hui, j’accepte ce plaidoyer parce que ma conduite était mauvaise. Je suis désolé que la victime ait été blessée de quelque manière que ce soit – ce n’était évidemment pas mon intention. J’ai pris cette affaire très très au sérieux, et encore une fois, je veux juste m’excuser auprès d’elle et toute autre personne susceptible d’avoir été affectée par mes actions. »

Bell a commencé sa carrière dans les années 90, son premier rôle d’acteur étant à l’âge de cinq ans dans Amélioration de l’habitat. Il est surtout connu pour ses émissions Nickelodeon, Le spectacle d’Amanda et Drake et Josh, en plus d’être la voix de Peter Parker/Spider-Man dans le Spider-Man ultime série animée sur Disney XD. En plus d’agir, il s’est également lancé dans une carrière musicale, interprétant le Drake et Josh chanson thème ainsi que la sortie de trois albums, dont le dernier était À vos marques, prêt? Partez! en 2014, qui a atterri au #182 dans le Billboard 200.

Les accusations criminelles portées contre Bell concernent un incident en 2017, qui s’est produit entre Bell, 31 ans à l’époque, et une fille de 15 ans un jour où Bell devait se produire au club de Cleveland The Odeon. Le couple se serait rencontré au club ce jour-là, bien que la police n’ait pas divulgué de détails exacts sur ce qui se serait passé, à part que la réunion est le résultat d’une communication continue du couple via les médias sociaux qui parfois étaient « de nature sexuelle ».

Bell a été arrêté le 3 juin par la police de Cleveland. Il a d’abord plaidé non coupable devant le tribunal de comté et a été libéré sous caution de 2 500 €, ayant reçu l’ordre de ne pas avoir de contact avec la victime. Depuis cette audience, Bell a accepté un accord de plaidoyer lors de sa précédente comparution devant le tribunal, ce qui a conduit à la condamnation d’aujourd’hui.

Le juge chargé de l’affaire a déclaré: « Je crois comprendre qu’il y a eu un accord sur le plaidoyer dans lequel l’accusé plaidera coupable d’avoir tenté de mettre des enfants en danger, un crime au quatrième degré [and] plaider coupable au chef d’accusation deux : diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs, un délit au premier degré. »

La star a ensuite été informée de ses peines potentielles, et le juge a poursuivi : « Cependant, si vous allez en prison, à votre libération, vous pourriez être soumis à une période discrétionnaire de trois ans de contrôle post-libération. Le contrôle post-libération pourrait impliquer restrictions sur vos activités », a déclaré le juge. « Si vous deviez violer ces restrictions, vous pouvez être renvoyé en prison, [for] jusqu’à un maximum de la moitié de votre phrase originale. »

On a demandé à l’acteur s’il comprenait les accusations et les sanctions potentielles, ce à quoi il a répondu que oui. Sa condamnation a eu lieu aujourd’hui, le 12 juillet, et sa victime a lu sa déclaration de victime. La femme, qui a maintenant 19 ans, a déclaré ceci à propos de son contact avec Drake Bell.

« La douleur que m’a causée l’accusé est indescriptible et elle s’aggrave de jour en jour », a déclaré la femme, aujourd’hui âgée de 19 ans. « Être utilisé par quelqu’un qui comptait pour moi m’a fait me sentir plus blessé que jamais auparavant. »

La femme a qualifié Drake Bell de pédophile et a accusé le chanteur-acteur de lui avoir envoyé des photographies classées X et d’avoir eu des contacts sexuels inappropriés à deux reprises. L’avocat de Drake Bell a nié toutes ces allégations. Les enquêteurs ont déclaré que Bell avait envoyé à l’adolescent « des messages inappropriés sur les réseaux sociaux ».

Sujets : Inconduite sexuelle