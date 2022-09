Où regarder toutes les saisons de Ted Lasso

diffusion

La série avec Jason Sudeikis fait partie des comédies du moment et a une troisième saison en route.

©IMDBTed Lasso.

Lors des derniers prix, les deux Emmys Quoi Ballons d’Or (et même ceux de moindre notoriété en dehors du cercle des cinéphiles comme le Récompenses SAG), il y avait une série qui a attiré absolument toute l’attention. On parle de ted lassola production qui mène Jason Sudeikisqui a été créé en 2020, en pleine pandémie, et est en passe d’avoir une troisième saison qui a été officialisée mais n’a pas confirmé sa date de livraison.

ted lasso c’est l’une de ces oasis que les études trouvent généralement à partir de tests qui sortent mieux que prévu. Quelque chose comme ce qui s’est passé avec Le Lotus Blancqui a été créé pour combler les lacunes de la programmation dans hbo max et ce fut automatiquement un succès (également avec une saison en route), ted lasso Il est apparu à l’origine comme une publicité et a ensuite été transformé en une série. C’était le charisme Sudeikis un élément clé pour en faire une réalité.

La série mettant en vedette Jason Sudeikis se concentre sur la vie d’un entraîneur de football engagé par une grande équipe fictive de la Premier League anglaise, la ligue de football la plus importante d’Angleterre. Là, il doit démontrer à quel point il peut s’appliquer à ce sport, pour empêcher le populaire AFC Richmond tomber dans la débâcle totale et disparaître à cause d’une série de mauvais résultats et d’administrations pourries.

Si vous n’avez pas encore joué à cette grande série comique, nous vous disons que vous pouvez la trouver sur l’un des nouveaux services de streaming qui prend de plus en plus de poids sur le marché : AppleTV+. Sur cette plateforme, vous pourrez voir les deux premiers épisodes, qui sont composés d’un total de 22 épisodes pour vous amuser et vous passionner pour ce sport qui vous laissera répéter la devise encore et encore : « Le foot c’est la vie ».

+ L’acteur qui est passé de Ted Lasso à Marvel

Grâce au succès de ted lasso, l’un de ses protagonistes est sur le point d’avoir la chance de sa vie. On ne parle pas de Cristo Fernandez (Dani Rojas dans ted lasso) qui est apparu avec un caméo dans Venin 2mais du très Brett Goldsteinqui a remporté ce lundi le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie en les prix emmy. L’artiste qui donne vie à roy kent a été choisi par Kévin Feig être le nouveau Hercule du Univers cinématographique Marvel. Ses débuts ont été vus dans la scène post-générique de Thor : Amour et tonnerre.

