Ce sont les 5 meilleures sitcoms de l’histoire

Opinion

Des acteurs comme Jerry Seinfeld, Jennifer Aniston, Jason Segel et Sofía Vergara sont devenus des emblèmes de l’humour grâce aux productions qu’ils ont dirigées.

©IMDBSeinfeld.

Quel plaisir de s’asseoir pour manger et regarder une comédie pour se reposer un moment. Ce sont les série idéal pour se connecter avec de nouveaux amis ou renforcer les liens. Sans parler de sortir ensemble et de s’asseoir pour regarder un épisode de copains pour flâner ou s’amuser avec les plans insolites de Barney Stinson. En ce sens, bien que débattre de la meilleure de toute l’histoire de la télévision puisse être une raison de déclencher une guerre, nous avons l’intention de choisir les cinq meilleures productions qui ont atteint le petit écran de toute l’histoire.

+Les meilleures sitcoms

5-Seinfeld

La mère de toutes les sitcoms (une place parfois disputée avec copains selon qui est le répondant et à quelle génération il appartient). Protagonisée par Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus et Michael Richards, se vantait d’être la comédie sur le néant même : un groupe d’amis qui s’assoient pour vivre des histoires parfois insolites dont ils n’apprennent rien. Vous le voyez complet dans Netflix.

4 – Amis

La sitcom qu’ils ont créée David Crane et Marta Kauffman diffusé entre 1994 et 2004 et nous montrait un groupe d’amis de la classe moyenne à New York, vivant leurs journées entre travail et relations. La production nous a laissé des personnages attachants qui ont fait du jeu un art de décider qui est qui dans chaque groupe d’amis. De plus, c’était la catapulte pour les courses de figures telles que Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry et Lisa Kudrow. Courtney Cox Elle était la plus célèbre du casting. est complet dans hbo max.

3 – Comment j’ai rencontré ta mère

S’il est vrai qu’il a fallu de nombreux éléments de copainsy compris la dynamique de couple et divers moments de l’histoire, Comment j’ai rencontré votre mère elle a réussi à devenir une sitcom bien-aimée. Les mésaventures amoureuses de ted mosbyles projets de Barney Stinson conquérir les femmes, le beau lien entre marshall et lyset la formidable vie passée de Rouge-gorge Quoi Robin Sparkles Ils lui ont donné un pouvoir incroyable. vous le trouvez dans Première vidéo et en Étoile+.

2-Famille moderne

Après tant d’histoires de familles types, il fallait renouveler ce qui était montré à la télévision. Les familles intégrées sont très courantes aujourd’hui et cela a été très bien compris par les créateurs de cette étonnante sitcom dirigée par des personnalités telles que Sofia Vergara, Ty Burrell et Julie Bowen, parmi plusieurs autres. Vous le trouvez complet dans Étoile+.

1 – La théorie du Big Bang

La série qui nous a appris que la culture geek pourrait aussi être frais. Avec l’un des meilleurs personnages de comédie de ces dernières années, Sheldon Cooper comme Jim Parsonscette sitcom que vous retrouvez dans hbo max concentré sur un groupe d’amis au QI élevé et sur la façon dont ils vivent leur quotidien entre le travail et la consommation de masse de la culture pop. Oh, et il s’est également assuré que tout à l’écran était scientifiquement correct.

