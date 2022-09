WatchOS 9 : Étapes pour installer la dernière mise à jour sur votre Apple Watch afin d’explorer de toutes nouvelles fonctionnalités

15 septembre 2022 07:19:42 IST

L’Apple Watch est de loin le meilleur tracker de fitness si vous possédez un iPhone. Peut-être que la durée de vie de la batterie est le seul inconvénient, étant donné que le logiciel de santé d’Apple a parfois pris du retard par rapport aux derniers développements.

Mais avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités de fitness à venir dans le WatchOS 9, cela pourrait apporter la meilleure expérience jamais réalisée avec une durée de vie de la batterie améliorée. Si des fonctionnalités telles que la surveillance de la longueur de la foulée et de l’oscillation verticale fonctionnent comme prévu, l’Apple Watch pourrait devenir la meilleure montre de course et la meilleure montre globale pour les athlètes. En plus d’une multitude d’autres fonctionnalités inédites, la nouvelle série 8 dispose désormais d’une détection de collision et d’un capteur de température corporelle pour surveiller la fertilité chez les personnes qui souhaitent tomber enceintes.

Les modèles d’Apple Watch compatibles pour télécharger WatchOS 9 incluent Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE (2020), Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch SE (2022), Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra. De plus, vous aurez besoin d’un iPhone qui peut exécuter iOS 16 qui inclut l’iPhone 8 (2017) et au-delà.

L’Apple Watch et l’iPhone peuvent être utilisés pour installer WatchOS 9. Quelle que soit la méthode que vous décidez de suivre, assurez-vous que votre iPhone exécute iOS 16 et est connecté au Wi-Fi, et que la batterie de votre Apple Watch est au moins à mi-chemin (50 pour cent) facturé. Pour maintenir une connectivité stable, vous devez garder votre montre et votre iPhone proches l’un de l’autre.

Assurez-vous que vous n’aurez pas besoin d’accéder à votre smartwatch pendant l’heure de mise à jour. Sinon, le processus d’installation peut être interrompu. Vous pouvez également opter pour une mise à jour de nuit si vous êtes un utilisateur fréquent.

Étapes pour télécharger et installer WatchOS 9 :

En utilisant un iPhone :

Visitez l’application Apple Watch sur votre iPhone.

Accédez au menu « Ma montre » pour mettre à jour votre montre.

Ensuite, appuyez sur « Mise à jour et téléchargement du logiciel » dans la section « Général ».

Votre Apple Watch affichera alors une jauge de progression indiquant que la mise à jour a commencé.

En utilisant une Apple Watch :

Assurez-vous que l’Apple Watch est connectée au Wi-Fi.

Ouvrez le menu ‘Paramètres’.

Allez dans « Général », puis « Mise à jour du logiciel » en dessous.

Appuyez sur « Installer » pour lancer le téléchargement.

