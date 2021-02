Snyder Cut, classé R, provoque un débat en ligne féroce parmi les fans de la Ligue de la justice

Comme l’avait prédit le réalisateur Zack Snyder lui-même, The Snyder Cut a officiellement reçu une note «R» pour «violence et langage», et à la surprise d’absolument personne, cela a provoqué un énorme débat en ligne. Alors que certains fans attendent encore plus avec impatience la version adulte de Snyder sur l’équipe de super-héros de DC, d’autres ne peuvent pas comprendre pourquoi Superman et Wonder Woman besoin de l’ajout de bombes F et de violence sanglante.

Certains trouvent déconcertant que, tandis que certains films qui pourraient utiliser une cote R n’en obtiennent pas, les goûts de l’inspirant Ligue de justice sont ceux qui repoussent les limites.

Mars nous donne #Venant en Amérique passer d’un original classé R à une suite PG-13, plus #JusticeLeague passage d’un original PG-13 au #SnyderCut qui portera une cote R. Bienvenue dans le monde Bizarro de Streaming 2021. – Gitesh Pandya (@GiteshPandya) 3 février 2021

Pour beaucoup, l’ajout d’une cote R pour Justice League de Zack Snyder est la goutte d’eau, certains fans établissant des scénarios très spécifiques qui devraient se produire avant de soumettre leurs yeux et leurs oreilles à La coupe Snyder.

Je vais vous dire tout de suite, j’abandonnerais volontiers tout ce que je fais pour regarder le BRAVE & THE BOLD CARTOON, mais vous devrez mettre un pistolet sur la tête de mon chien pour me faire envisager de regarder un Justice R-rated Film de la Ligue. – Révérend Odell Abner Dracula (@DellDracula) 3 février 2021

L’adaptation par Snyder du monde de DC a suscité des réactions mitigées depuis le tout début, beaucoup envisageant maintenant La coupe Snyder être une preuve incontestable que la vision particulière du cinéaste était toujours fausse pour ces personnages. « Rien ne dit que je ne comprends pas fondamentalement la Ligue de la justice comme une Ligue de la justice notée R », a déclaré l’un d’eux, un autre faisant écho à ces sentiments; « La vision de Zack Snyder pour le film A Justice League est donc un film classé R de 4 heures. »

D’autres cependant se sont réconciliés avec le fait, tandis que Zack Snyder n’adapte pas le matériel comme ils le souhaiteraient, un film classé R est tout La coupe Snyder n’allait jamais être.

Un film JL classé R est absurde, mais le but de la Justice League de Zack Snyder est qu’il s’agit de la Justice League de ZACK SNYDER, et même s’il a montré qu’il était totalement mal adapté à ces personnages, si vous voulez faire la Justice de Zach Snyder League alors c’est ce que ça devrait être. https://t.co/n3mnYn5iWr – T-Moins 6 jours pour POWER PACK # 3 (@PowerPackNation) 3 février 2021

Une partie de la cote R est due au fait que Batman de Ben Affleck utiliserait le mot f quelque part dans le film, sans aucun doute devinant exactement où cela se produira.

Peut-être qu’à la fin Bruce dira « J’ai acheté la putain de banque » ou vraiment un dialogue merdique qui la pousse à R – Jean (@Aiorax) 3 février 2021

Bien sûr, il y a beaucoup de fans de Snyder là-bas, qui ont sauté à la défense de la Batman V Superman directeur, faisant valoir que le problème que les gens ont est avec Snyder, pas avec la cote R. Certains ont même utilisé l’échec de George Miller Ligue de justice projet comme exemple.

Je vous garantis que si George Miller avait fait un film R-Rated Justice League en 2009, personne n’aurait dit une putain de chose. – Unphiltereddd {WandaPhil} #UsUnited (@Unphiltereddd) 3 février 2021

Cependant, de nombreux fans ont été plus diplomates, l’un d’eux disant: « Je peux voir les deux côtés de la chose. D’une part, quand une personne moyenne pense » Justice League « , ils ne pensent pas R-Rated. De l’autre, c’est aussi Cela fait 70 ans que ces personnages ont été créés et ils ont eu des histoires très sombres. » Pendant ce temps, d’autres ont décidé de brosser un tableau sombre de l’avenir des films de bandes dessinées maintenant que des gens comme le Ligue de justice ont emprunté la voie restreinte.

Imaginez en 2034 lorsque chaque CBM est classé R et qu’il n’y a pas de films de super-héros pour les enfants. Nous élevons une génération de super-vilains je te le dis – Royal Stag Films (@ RoyalStagFilms1) 3 février 2021

Chez Zack Snyder Ligue de justice, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques . La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Maintenant unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions .

The Snyder Cut comprend une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck dans Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill dans Clark Kent / Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Gal Gadot dans Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller dans Barry Allen / The Flash, Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. La sortie Snyder Cut est maintenant prévue pour HBO Max le 18 mars 2021. La cote R a été révélée pour la première fois par Film Ratings.com.

1) Je me demande pourquoi ils se soucient même de la MPAA alors qu’ils ne la sortent pas en salles? 2) À l’ère du streaming, je parie que les studios hésiteront moins à faire des films classés R parce que les enfants n’auront pas à tromper un humain en lui vendant un billet au risque d’amendes pour le regarder. https://t.co/HJyG0U0vf6 – Dan Stapleton (@DanStapleton) 3 février 2021

Ne me dites pas qu’en live-action ce ne serait pas classé R … pic.twitter.com/g4dxjy5jyp – Michael Sacal (@MichaelSacal) 4 février 2021

Je veux dire, j’aime le ton sombre de DC, mais je n’aime pas la violence R, je veux dire que c’est un film de super-héros, basé sur une bande dessinée de super-héros que je lisais quand j’étais enfant, un peu de mauvais langage c’est bien, mais la violence comme couper les gens en deux (Snyder a dit), je n’aime pas ça, appelle-moi un gamin, idc, c’est juste mon avis – Nate Rodriguez (@ NateRod96128399) 3 février 2021

Comme Batman contre Superman pic.twitter.com/k5J5IHJJZx – Dusa (@mama_dusa) 3 février 2021

Rien ne dit que je ne comprends pas fondamentalement la Justice League comme une Justice League notée R. https://t.co/zSqQ9PuLVP – Tim Demeter (@quixotim) 3 février 2021

La vision de Zack Snyder pour le film A Justice League est un film classé R de 4 heures pic.twitter.com/xmOw3qCSKp – Tom – Pod Cult Pop sur YT (@Pop_Cult_Pod) 3 février 2021

les gens ne pouvaient pas s’arrêter de se plaindre de « sombre et graveleux » alors il a doublé, je ferais de même bien sûr, l’argument « les enfants ne peuvent pas le regarder » est stupide: ce sera violent et très stupide – c’est exactement ce que les enfants adorent, c’est ce que je regardais quand j’avais 12 ans https://t.co/76Wn0B1GbV – 🎃⚰️Gleb Melnikov, PDG d’Halloween⚰️🎃 (@ GlebMelnikov8) 3 février 2021

Je peux voir les deux côtés de cela. Premièrement, quand la personne moyenne pense «Justice League», elle ne pense pas R-Rated. De l’autre, cela fait également 70 ans que ces personnages ont été créés et ils ont eu des histoires très sombres. https://t.co/UI4YD1uwwN – Zach • BLM (@og_starr) 3 février 2021

