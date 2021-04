Criterion joue le jeu avec désinvolture dans le dernier épisode

Sur Casual Cinecast de cette semaine, nous avons un nouvel épisode Casually Criterion dont nous discutons Le jeu et partager nos réflexions sur Godzilla contre Kong.

Justin et Mike sont de retour dans un tout nouvel épisode Casually Criterion. Nos auditeurs ont voté sur le thème des «Second Chances» et ont finalement choisi celui de David Fincher Le jeu (Colonne vertébrale # 627). Avant cela, cependant, nous décomposons les dernières nouvelles et partageons nos réflexions sur Godzilla contre Kong.

Assurez-vous d’aller à notre Page Twitter pour voter sur le prochain critère de désinvolture épisode!

D’accord ou en désaccord avec l’une des prises ou opinions? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou faites-le savoir à Mike, Chris et Justin à @casualcinecast sur Twitter, Facebook et Instagram.