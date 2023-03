Oscars : Sharon Stone avoue qu’elle n’avait pas d’argent pour s’acheter une robe

PRIX OSCAR

Sharon Stone s’est souvenue d’une grande anecdote quelques jours avant la 95e édition des Oscars. C’était sa première invitation de la Hollywood Academy pour Basic Instinct.

©GettySharon Stone a révélé à quoi ressemblait sa première fois aux Oscars.

Avec sa longue histoire, Sharon Stone Elle s’est révélée être une actrice consacrée. Après avoir participé à des succès tels que Instinct de base, Casino, The Mighty soit La musel’interprète a gagné un espace reconnu dans Hollywood. Mais il n’en a pas toujours été ainsi : des jours de Oscars 2023le chiffre reconnu que dans l’une des livraisons elle n’avait pas assez d’argent pour acheter une robe et montrez-le sur le tapis rouge.

Dans 1992Sharon Stone a joué avec Michael Douglas dans le film intitulé faible instinct. Le film, réalisé par Paul Verhoeven, a marqué un avant et un après dans sa remarquable carrière. Et c’est que de ce fait, elle a été invitée pour la première fois aux Oscars de cette année-là pour présenter l’une des catégories.

Alors que l’attente grandit sur les réseaux sociaux quant à ce à quoi ressembleront les grands nommés à la 95e édition des Oscars, l’interprète a rappelé à quoi ressemblait son expérience au gala de la Hollywood Academy. « Quand j’ai été invité à présenter à la cérémonie, c’était juste avant la sortie de Basic Instinct, alors j’ai personne ne m’a prêté une robe”a déclaré l’actrice de 64 ans.

Dans un dialogue avec Table for Two avec Bruce Bozzi d’iHeartPodcast, il a fait remarquer: «Tous les invités portent leurs robes à 40 000 € ou 50 000 €. Je suis allé acheter une combinaison en polyester de Betsey Johnson parce que c’était la meilleure chose à faire”. En ce sens, il a insisté : « Je me coiffais et je me maquillais et je me disais ‘Wow, c’est horrible. Comment vais-je faire ça ?' ».

+ Le compliment d’Anthony Hopkins à Sharon Stone

Le grand jour est arrivé pour Sharon Stone et elle a finalement assisté aux Oscars de 1992. « J’y suis arrivé et j’étais dans la quatrième ligne, ce qui était vraiment bien. J’étais dans le couloir, assis juste derrière Anthony Hopkins. Au passage, il joignit les mains et les posa sur sa tête comme un champion. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, il a vu mon film.’se souvient-elle du compliment à son travail en tant que Catherine Tramell.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?