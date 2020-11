La capsule SpaceX Crew Dragon accoste à la station spatiale avec son premier équipage de 4 personnes

La capsule Crew Dragon de SpaceX a livré avec succès un équipage de quatre astronautes à la Station spatiale internationale pour la première fois.

Après une poursuite orbitale de 27 heures, la mission Crew-1 est arrivée à la station spatiale lundi soir (16 novembre) avec quatre membres d’équipage de l’Expédition 64 – les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker, et Soichi Noguchi du Japan Aerospace Exploration. Agence, ou JAXA. Aussi à bord se trouvait une petite peluche «Baby Yoda», qui sert d’indicateur «zéro g» pendant le trajet.

Leur vaisseau spatial Crew Dragon, nommé Resilience, a été lancé sur une fusée Falcon 9 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride dimanche soir (15 novembre) et s’est amarré au module Harmony de la station 27 heures plus tard, à 23 h HNE (4 h 00 le 17 novembre GMT) , le coup d’envoi d’un séjour prévu de six mois au laboratoire en orbite.

« SpaceX, c’est Resilience. Excellent travail, juste au centre », a déclaré Hopkins au contrôle de mission après l’accostage. « SpaceX et la NASA, félicitations. C’est une nouvelle ère de vol opérationnel vers la Station spatiale internationale depuis la côte de Floride. »

L’arrivée de Resilience marque la première fois qu’un vaisseau spatial commercial amène des astronautes à la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour de longue durée. Mais Crew-1 n’est pas la première mission à utiliser un véhicule commercial pour transporter des astronautes vers l’ISS; cette distinction appartient au vol d’essai Crew Dragon Demo-2 de SpaceX, qui a amené les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’ISS pour un séjour de deux mois plus tôt cette année.

Crew-1 marque également la première fois que l’ISS a sept membres d’équipage de longue durée à bord, contre six habituellement. Trois autres membres d’équipage de l’Expédition 64 étaient déjà à bord de l’ISS avant l’arrivée de Resilience: l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, qui se sont lancés vers la station spatiale sur le vaisseau spatial russe Soyouz MS-17 le 14 octobre.

Avec un résident supplémentaire à bord, la station spatiale manquera de logements pour l’équipage. Ainsi, Hopkins, commandant de Resilience, prévoit de camper dans le vaisseau spatial Crew Dragon pendant que ses coéquipiers dorment à l’intérieur de la station spatiale – du moins pour le moment. « Nous continuerons à évaluer cela tout au long de la mission et nous nous assurerons que c’est le bon endroit » pour une station de sommeil temporaire, a déclaré Hopkins aux journalistes la semaine dernière lors d’un briefing pré-lancement au Kennedy Space Center.

Après que la NASA a retiré sa flotte de navettes spatiales en 2011, les États-Unis se sont entièrement appuyés sur la Russie pour transporter leurs astronautes vers et depuis l’ISS avec des fusées et des vaisseaux spatiaux russes Soyouz. Pour réduire sa dépendance à l’égard de la Russie, la NASA a engagé SpaceX et Boeing pour construire des véhicules commerciaux pour transporter les astronautes vers et depuis l’ISS.

Crew Dragon de SpaceX était certifié pour les vols réguliers à destination et en provenance de l’ISS juste avant le lancement de Crew-1. Pendant ce temps, Boeing travaille toujours pour terminer avec succès le premier vol d’essai sans équipage de son taxi astronaute, le CST-100 Starliner, après que sa première tentative n’a pas réussi à atteindre l’orbite correcte en raison d’un problème et a dû retourner sur Terre avant de rencontrer le station. Ce deuxième vol d’essai devrait être lancé en 2021.

SpaceX détient également un contrat de la NASA pour effectuer des missions de ravitaillement robotique vers l’ISS, avec la version cargo de Dragon. Maintenant que Crew Dragon est certifié pour les expéditions régulières avec équipage, il y aura une présence constante de Dragons en orbite.

«Au cours des 15 prochains mois, nous effectuerons sept missions d’équipage et de cargo Dragon pour la NASA. Cela signifie qu’à partir de Crew-1, il y aura une présence continue de SpaceX Dragons en orbite», Benji Reed, directeur principal de SpaceX pour les vols spatiaux humains , a déclaré lors d’une conférence de presse préalable au lancement. Et à commencer par la mission cargo CRS-21, dont le lancement est prévu le 2 décembre, « chaque fois que nous lançons un Dragon, il y aura deux Dragons simultanément dans l’espace pendant de longues périodes », a ajouté Reed.

Envoyez un courriel à Hanneke Weitering à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @hannekescience. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.