Paul Mescal révèle quand le tournage commencera sur Gladiator 2

Paul Mescal a confirmé quand le tournage de la suite de Gladiator commencera et a également laissé un autre détail important sur son personnage. Faites attention!

Gladiateur est un film à succès réalisé par Ridley Scott qui a remporté l’Oscar du meilleur film et la statuette du meilleur acteur pour son acteur principal, Russel Crowe, qui a donné l’une des meilleures performances de sa carrière en tant que Maximus Decimus Meridius, le général romain victime d’un complot et qui doit survivre en tant que gladiateur. La bande a été très bien accueillie par les critiques qui lui ont donné une acceptation de 79% en Tomates pourries alors que le grand public lui en donne 87%.

On a beaucoup parlé de la suite de ce film, d’autant plus qu’on ne savait pas trop comment cela s’était passé Ridley Scott allait continuer l’histoire du film, mais il y a quelque temps, il a été confirmé que Paul Mescal jouera Lucius, le fils de Lucila et le neveu de Commode, joué dans le premier film par Connie Nielsen et Joaquin Phoenix respectivement.

Paul Mescal révèle quand Gladiator 2 sera filmé

Aux BAFTA Date limite Il a demandé Paul Mescal quand commencera-t-il à tourner Gladiateur 2 : « Je ne sais pas quelle est la date exacte de début, mais c’est en été », a répondu. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait commencé un entraînement physique pour le rôle, elle a répondu avec un sourire : « Mec, qu’est-ce que tu dis? »puis ajouté : « Oui, c’est en cours ». Hollywood n’a pas de liste restreinte d’acteurs qui ont changé de corps pour leurs rôles, et Mescal rejoindra ce groupe d’interprètes.

Le protagoniste de personnes normales Il est actuellement nominé pour son premier Oscar dans la catégorie Meilleur acteur pour avoir joué le père célibataire Calum Paterson dans le film. après-soleil. La liste restreinte est complétée par d’autres noms personnels importants tels que son compatriote irlandais Colin Farrell de Les Banshees d’InisherinAustin Butler de ElvisBrendan Fraser de La baleine et Bill Nighy de Salon. Quelle compétition !

Concernant votre candidature Paul Mescal a déclaré dans un communiqué : « C’est vraiment un moment spécial pour toutes les personnes impliquées dans Aftersun. Être reconnu par l’Académie est un grand honneur et je suis très reconnaissant. Je veux dédier cette nomination à mes deux amis Charlotte et Frankie, que j’aime tant ! C’est fou, merci ! ». Cette reconnaissance s’est ajoutée à l’opportunité de filmer gladiateur 2 Ce sont des indicateurs que la carrière professionnelle de l’acteur est à son meilleur.

