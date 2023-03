Sam Raimi dit qu’il aimerait réaliser un autre film MCU ou Evil Dead

Sam Raimi n’arrive tout simplement pas à échapper à ses racines en tant que l’un des créateurs de La mort diabolique, et il ne semble pas qu’il le veuille vraiment. Alors que le réalisateur a eu de nombreux autres succès, les fans sont toujours revenus sur son travail sur La mort diaboliqueet plus récemment ses ajouts au monde des films Marvel avec son Homme araignée trilogie et Doctor Strange dans le multivers de la folie.





Bien que Raimi n’ait pas réalisé de film Evil Dead depuis 1993 Armée des ténèbres, il envisagerait de revenir pour diriger un futur épisode, et serait également plus qu’heureux de revoir Spider-Man ou un autre projet MCU, mais ce genre de retours s’accompagnerait toujours d’une sorte de mise en garde. Lors d’une session AMA sur Reddit, on a directement demandé à Raimi s’il envisagerait de revenir à ses franchises les plus connues, et il a répondu :

«Je reviendrais pour diriger ou écrire pour l’une de ces franchises si je le pouvais. J’ai adoré mes expériences sur tous les plateaux et j’ai une excellente relation avec mes partenaires sur EVIL DEAD, SPIDERMAN et DR. STRANGE 2. Chacun pourrait être une expérience très excitante pour moi sur le plan créatif.

Il y a beaucoup de fans de Raimi qui seraient certainement heureux de le revoir à la tête d’un nouveau film Spider-Man avec Tobey Maguire, ou même de relancer l’armée Deadite, mais pour l’instant, ces deux franchises sont occupées. avec d’autres réalisateurs et cela peut signifier que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir Raimi sauter sur l’un de ces projets à l’avenir.

Sam Raimi a été impliqué dans les derniers films de Spider-Man et The Evil Dead

Studios Marvel

Bien que Sam Raimi n’ait été dans le fauteuil du réalisateur d’aucun des récents films Spider-Man ou Evil Dead, il n’a jamais été trop loin de la production. Alors qu’il a agi en tant que producteur sur le remake de La mort diabolique et le fait à nouveau lors de la sortie d’avril de Evil Dead RiseRaimi a également été consulté sur Marvel Studios et Sony Spider-Man : Pas de retour à la maison concernant les personnages de retour de la trilogie originale de Raimi. Lors de la discussion sur le nouveau film, Raimi a réagi au retour de Doc Ock (Alfred Molina), en disant :

« C’était magnifique. Il a l’air super, l’animation est géniale. Je suppose que ce n’est pas une marionnette parce que quand nous avons fait Doc Ock, nous avions des marionnettes et une animation pour ses tentacules de pieuvre. Mais c’était fluide et puissant et j’ai adoré son costume qu’ils ont gardé [from the original]. Je pense que ce sera un grand film. »

Bien que Spider-Man du MCU continuera d’être le rôle de Tom Holland pendant un certain temps, Raimi a précédemment expliqué qu’il n’assumerait pas de fonctions de réalisateur pour aucun de ses futurs films pour une raison simple. Il a dit: