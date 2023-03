Andy Serkis s’adresse au nouveau Seigneur des Anneaux de Warner Bros.

Au cours des 20 dernières années, Andy Serkis est passé de « ce type en costume de capture de mouvement » à un acteur et réalisateur respecté d’Hollywood. En plus d’avoir été le pionnier de la technologie de capture de mouvement qui a donné vie à Gollum dans Peter Jackson le Seigneur des Anneaux trilogie et Le Hobbit, Serkis s’est immergé dans le monde de JRR Tolkien en devenant le narrateur d’un certain nombre de nouveaux livres audio basés sur les œuvres de l’auteur. Avec Warner Bros. Pictures va maintenant de l’avant avec de nouveaux le Seigneur des Anneaux films, Serkis a évoqué la possibilité de revenir à nouveau dans la franchise. S’adressant à BroBible, l’acteur a déclaré:

« Regarder, [producers] Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens sont en quelque sorte une deuxième famille dont je fais partie et avec qui j’ai continué à faire tant de films. Et – laissez-moi vous dire – ce sont les personnes les meilleures et les plus incroyables avec qui travailler. Je pense qu’il y a tellement d’autres projets potentiels sur la Terre du Milieu qui pourraient voir le jour, et s’ils les font, je sauterais bien sûr sur l’occasion de raviver cette relation… La Terre du Milieu ne m’a jamais quitté. «

Bien sûr, il est peu probable que Serkis revienne jouer Gollum dans les nouveaux films, car même si Warner Bros. décide que leurs nouveaux films reprendront en partie la trilogie de Jackson, on a le sentiment d’avoir été là et de l’avoir fait, Serkis n’aurait pas besoin de vouloir rejouer le même personnage dans le même rôle.





Andy Serkis fait l’éloge du Seigneur des Anneaux de Prime Video : Les Anneaux de Pouvoir

Alors que beaucoup de gens n’étaient pas impressionnés par les services extrêmement coûteux et modificateurs de canon de Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Andy Serkis n’était pas l’un d’entre eux. Bien que l’acteur n’ait pas été impliqué dans la production, il a pleinement apprécié à quel point il peut être difficile de s’appuyer sur le monde bien connu de Tolkien d’une manière qui nécessite que certaines règles de base soient définies à l’avance. Il a dit à l’époque :

« Ouais, je l’ai absolument regardé, et c’est vraiment – une fois que vous avez compris les règles de celui-ci, et en fait à quel point la trilogie et la sensation de la musique de la trilogie par Howard Shore pour la séquence d’ouverture, et cetera – je l’ai trouvé incroyablement engageant, et j’ai vraiment, vraiment aimé le regarder. Et aussi, parce que j’avais fait un enregistrement de livre audio du Seigneur des anneaux, et lu les annexes, et que je devais les lire à haute voix, j’étais tout à fait au courant de l’endroit où ça allait aller, ce qui était super, et c’était a été vraiment utile parce que je vais aussi – ne le dites à personne – lire Le Silmarillion. Donc, vous avez entendu cela en premier. Ouais, non, donc j’ai vraiment beaucoup aimé ça.

La nouvelle de plus d’aventures de la Terre du Milieu se dirigeant vers nous a reçu un sac de réactions mitigées. Certains pensent qu’il n’est pas nécessaire d’exploiter l’IP plus loin qu’il ne l’a fait avec la version très étendue de Le Hobbit, et d’autres qui ont hâte de retourner dans le monde de Tolkien. Quel que soit le côté de la clôture, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les derniers ajouts à la franchise soient prêts à être publiés.