Oscars 2023 : tous les films nommés à voir sur Netflix

Netflix

Netflix aura ses représentants aux Oscars 2023 et nous vous apportons ici une liste de tous les films que vous pouvez regarder en ce moment.

©GettyOscars 2023 : tous les films nominés que l’on peut voir sur Netflix.

Nous sommes à un mois de la célébration de la Oscars 2023 et le monde audiovisuel attend les films, acteurs, actrices, réalisateurs et membres des équipes techniques qui remporteront leur statuette. Les producteurs ont déjà fait leur truc avec leurs campagnes traditionnelles et le service de streaming Netflix est l’un d’eux. La plateforme la plus populaire a ses longs métrages qui font partie de la liste des nominations et nous vous apportons ici ce qu’ils sont.

+ Films nominés pouvant être vus sur Netflix

-À l’Ouest, rien de nouveau

En 1917 en Allemagne, le jeune Paul Baumer ment sur son âge pour s’enrôler avec ses amis, tous jeunes patriotes. Cependant, la réalité de la guerre démonte presque immédiatement son exubérance.

Candidatures : Meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur film international, meilleure conception de production, meilleur maquillage et coiffure, meilleure photographie, meilleurs effets spéciaux, meilleure bande originale et meilleur son.

– Barde

Un journaliste et documentariste mexicain de renom revient dans son pays, où il traverse une crise existentielle alors qu’il se confronte à son identité, ses relations familiales et la folie de ses souvenirs.

Candidatures : meilleure photographie

-Pinocchio de Guillermo del Toro

En Italie, le vœu d’un homme donne vie à une poupée en bois comme par magie. Cependant, père et fils devront survivre à la montée du fascisme.

Candidatures : meilleur film d’animation

-Blond

Un regard sur l’ascension vers la gloire et la disparition épique de l’actrice Marilyn Monroe, l’une des plus grandes stars du monde.

Candidatures : Meilleure actrice (Ana de Armas)

– Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Le détective Benoit Blanc entre en action lorsque le mystérieux jeu de meurtre d’un milliardaire devient incontrôlable.

Candidatures : Meilleur scénario adapté

– Monstre des mers

La vie d’un légendaire chasseur de monstres marins change complètement lorsqu’il trouve une personne très particulière cachée sur son navire.

Candidatures : meilleur film d’animation

– Notre bébé éléphant

Bomman et Bellie, un couple du sud de l’Inde, consacrent leur vie à s’occuper d’un bébé éléphant orphelin nommé Raghu, créant une famille pas comme les autres.

Candidatures : meilleur documentaire

– L’effet Martha Mitchell

Un documentaire sur la figure de la femme d’un membre du cabinet qui a témoigné pendant le Watergate et la campagne de l’administration Nixon pour la faire taire.

Candidatures : meilleur documentaire

