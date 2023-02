Le parc Ghibli aura de nouvelles zones inspirées de la princesse Mononoké et de l’incroyable château hurlant

Bien que le parc ghibli, le parc à thème du Studio Ghibli, a ouvert ses portes il y a quelques mois et s’apprête à s’agrandir avec de nouvelles attractions thématiques tirées d’autres de ses films acclamés. Selon de nouveaux rapports, le parc a lancé sa deuxième phase, ouvrant de nouvelles zones inspirées par »Princesse Mononoke » et »L’incroyable château vagabond ».

Fin 2023 et début 2024, les visiteurs pourront se promener dans le village de Mononoke et la vallée des sorcières, en organisant des jeux sur le thème des personnages. Par exemple, les enfants pourront glisser sur le dos du dieu sanglier Okkoto-nushi qui apparaît dans « Princess Mononoke », d’une hauteur de 3,4 mètres.

Le Mononoke Village ouvrira à l’automne 2023 et la Vallée des Sorcières au printemps de l’année prochaine.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Parc Ghibli : voici à quoi ressemble le parc à thème du Studio Ghibli

Le parc Ghibli possède différentes zones au sein de ses installations, qui sont séparées par un long tronçon à parcourir, de sorte que le parc disposera désormais de véhicules inspirés du »catbus » à l’avenir.Mon voisin Totoro », pouvoir explorer chacune des différentes attractions du parc avec plus de rapidité et de confort.

Alors que la conception est encore en cours, ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que le transport sera un véhicule électrique à basse vitesse pouvant accueillir cinq personnes. Il a également été signalé que le parc dispose d’un budget de 6,55 milliards de yens, soit environ 49 millions de dollars pour les deux zones.

Située dans le parc commémoratif d’Aichi Expo, juste à l’extérieur de Nagoya au Japon, la première phase du parc Ghibli a ouvert ses portes au public en novembre 2022, avec les attractions de la forêt de Dondoko, du grand magasin Ghibli et de la colline de la jeunesse. Ici, les participants peuvent visiter la maison de Satsuki et Mei de »Mon voisin Totoro », où ils peuvent voir une grande figure de Dondoko-do, l’esprit de la forêt.

Cela pourrait aussi vous intéresser : pourquoi les chiens de sauvetage ne portent-ils pas des bottes et des lunettes comme Frida la chienne ?

Sur la colline de la jeunesse, vous pouvez rejoindre le World Emporium qui apparaît dans le film » Whispers of the Heart », étant à une altitude élevée où vous pouvez voir une vue magnifique sur le parc. Le grand magasin Ghibli comprend une grande galerie basée sur les illustrations du Studio Ghibli, ainsi qu’une boutique de cadeaux, un cinéma et des salles de jeux pour enfants.

Les films de Ghibli ont obtenu une grande reconnaissance en raison de l’incroyable direction de Hayao Miyazakiun cinéaste qui produit son dernier film avec le Studio Ghibli intitulé »Comment vivez-vous ? », une production qui sortira au Japon le 14 juillet 2023. Une date de sortie internationale n’a pas encore été donnée.