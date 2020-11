Microsoft admet des problèmes de performances avec la Xbox Series S / X

En fait, il devrait Xbox Series X mais la console la plus puissante de tous les temps et donc la PS5 en termes de performances dans l’ombre, non? Cependant, certains jeux tiers ne fonctionnent pas aussi bien que prévu sur la nouvelle console Microsoft.

Pour le moment, certains jeux semblent encore mieux fonctionner sur la PS5 que sur la Xbox Series S. Que se passe-t-il, Microsoft? Un porte-parole de la société s’est maintenant exprimé et a admis la baisse des performances.

Xbox Series X plus faible que la PS5?

Pour les jeux tiers comme Call of Duty: Guerre froide Black Ops, Saleté 5 ou Le diable peut pleurer 5 Dans la comparaison de test avec la Xbox Series X, la PlayStation 5 était souvent étonnamment plus forte en termes de qualité d’image, de résolution et de stabilité des performances. The Verge a maintenant appris quelles sont les mauvaises performances de la série X.

Entre autres choses, l’accès retardé aux devkits correspondants est probablement à blâmer, ce qui a rendu difficile pour les développeurs d’optimiser leurs jeux pour la console de nouvelle génération. Sony aurait été beaucoup plus rapide avec les devkits PS5. Les outils disponibles pour cela demandent également plus de temps que ceux du PlayStation 5.

Plus un problème avec les jeux, pas avec la plateforme: Au final, les déficiences de performances actuelles sont donc plus susceptibles d’être attribuées à l’optimisation des jeux et non à la console. Un porte-parole de Microsoft s’est donc exprimé et a rapporté à The Verge:

« Nous sommes conscients des problèmes de performances d’une poignée de titres optimisés sur la Xbox Series X | S et travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre les problèmes afin de garantir la meilleure expérience. »

Qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs Xbox Series X / S?

En bref, les joueurs peuvent s’attendre à une multitude d’autres correctifs correctifs qui élimineront les problèmes pendant la phase de publication. Ainsi a Assassin’s Creed Valhalla Hier, déjà reçu une mise à jour majeure avec les corrections FPS correspondantes.

Microsoft et les développeurs espèrent comprendre: Comme le souligne encore le porte-parole, une nouvelle génération de consoles vient de commencer, avec laquelle les développeurs doivent d’abord se familiariser pour pouvoir réellement exploiter la multitude de possibilités de la prochaine génération.

Le plein potentiel de la Xbox Series X et du modèle S ne pourra se développer qu’avec des jeux tiers parfaitement optimisés afin de rendre les jeux comparables à la PS5. Jusque-là, la patience ou les titres internes de première partie sont à l’ordre du jour.

