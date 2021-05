« Vikings »: la bataille sanglante entre Bjorn et Ivar, était-elle annoncée dans le chapitre?

DISTRI'HORSE33 Maca Cheval - Musculature Cheval

La MACA en bref : Cette plante originaire du Pérou ne pousse que sur les hauts plateaux (entre 3000 et 5000 mètres d'altitude). Elle est considérée comme sacrée par le peuple Incas, et était en premier lieu réservée à l'élite et aux soldats pour les fortifier lors des batailles. La Maca est cultivée dans les Andes depuis environ 1600 avant JC et se consomme fraîche (comme avec une patate douce) ou séchée. Mais la MACA est surtout une plante qui a permis à ces peuples de survivre en période de famine ou lors de périodes difficiles sur le plan climatique. Elle se révèlent un aliment très riche comme peut l'être la spiruline, mais aussi car c'est une des plantes qui résistait à ces conditions climatiques si spécifique. Ce tubercule qui est la partie utilisée et consommée de la plante est une base de l'alimentation des péruviens et était aussi utilisée dans la médecine traditionnelle. La Maca quels intérêts pour la bonne forme de mon cheval? La Maca permettrait une meilleure production d'énergie (ce qui s'explique très bien comme nous le verront plus loin), une réduction de la fatigue musculaire, une meilleure résistance et endurance face à l'effort. Elle contribuerait à limiter les baisses de forme et devient très intéressante dans la prise de masse chez le cheval pour les propriétés anabolisantes que l'on lui reconnait. L'autre aspect de cette plante serait sa contribution à harmoniser le système nerveux ce qui irait dans le sens d'aider à équilibrer votre cheval sur le plan psychique, mais là aussi nous y reviendront plus bas. La Maca une source nutritionnelle de qualité pour le cheval : Comme dit plus haut la Maca représenterait une bonne source d'énergie pour le cheval et un accompagnement sur l'équilibre psychique, car en effet ses apports nutritionnels vont largement dans ce sens. C'est une source de minéraux (magnésium, sodium, potassium, calcium, soufre, phosphore, fer, zinc, chlore, cuivre, silice, aluminium) de vitamines du groupe B qui expliquerait l'influence positive sur le système nerveux (B1, B2, B5, B12) C et E (antioxydant). Elle apporte des acides aminés (dont tous les acides aminés essentiels) comme la lysine , l'acide glutamique, la méthionine, l'arginine, l'acide aspartique, la leucine, la valine (acide aminé protéinogène), la glycine et l'histidine (intéressant dans la synthèse des globules rouges et blancs). La Maca pour cheval fournit de la protéine (environ 11%), des acides gras essentiels (linoléniques, palmitiques, et oléiques, oméga 3 et 6. La liste des autres apports est longue : alcaloïdes, glucosinolates, isothiocyanate de methoxybenzyl, saponines, fibres, tannins, anthocyanes, flavonoides, carotène et des stérols. C'est cette richesse nutritionnel qui permet de considerer la Maca comme un complément alimentaire tant dans la prévision de préparer des chevaux à des efforts longs et répétés, mais aussi en vue de les aider à reprendre de la masse musculaire. Forme - Présentation : Poudre, plante à l'état pure - Plante...