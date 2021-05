Comment tirer le meilleur parti de la recherche sur Spotify – Spotify

Il y a beaucoup de bonne musique et de podcasts sur Spotify. Comme beaucoup. Nous parlons de plus de 70 millions de titres et de plus de 2,6 millions de titres de podcast. Avoir autant de chansons et d’épisodes à portée de main est génial. Savoir comment le trouver? Encore mieux.

L’utilisation de la fonctionnalité de recherche sur Spotify peut vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez rapidement et efficacement. Donc, pour vous aider à devenir le maître de la recherche, nous avons rassemblé quelques conseils et astuces à utiliser.

Filtres sur mobile: catégorisation en toute simplicité

La semaine dernière, Spotify a commencé à se déployer Filtres lors de l’utilisation de la recherche sur les appareils mobiles. Ces filtres sont conçus pour vous aider à trouver des informations plus rapidement et plus facilement, et vous permettent de classer vos résultats par artistes, chansons, listes de lecture, albums, etc. En cliquant sur l’onglet approprié, vous pouvez découvrir le type exact de musique ou de podcast que vous recherchez. Par exemple, si vous saisissez « Le bureau, « Vous pouvez filtrer vos résultats par » Podcast et émissions « , où vous trouverez du contenu tel que Une histoire orale du bureau.

Recherche par paroles: pas besoin de nommer cette chanson

Prêt à entendre cette chanson que vous ne pouvez pas arrêter de chanter, mais vous ne vous souvenez pas du nom réel de la chanson? Avec Recherche de paroles, nous avons ce qu’il vous faut. Il est révolu le temps où vous devez taper les mots dans un moteur de recherche Web. Peut-être que «je me cache depuis si longtemps» est coincé dans votre tête. Commencez simplement à taper les paroles dans la barre de recherche et Spotify remplira les chansons contenant la même phrase, ce qui, dans ce cas, est fille en rouge‘s « filles. »

Utilisation de «Hey Spotify» pour la recherche vocale: Footloose et mains libres

Pour les utilisateurs aux États-Unis, essayez d’utiliser les mains libres en utilisant votre voix pour effectuer une recherche. Tout d’abord, pour activer une expérience vocale mains libres, appuyez simplement sur le microphone ou dites «Hey Spotify» lorsque vous êtes dans l’application Spotify. Utilisant Recherche vocale vous permettra d’accéder plus rapidement à votre contenu. La prochaine fois que vous êtes dans la voiture ou occupé dans la cuisine, essayez la fonctionnalité en disant « Hey Spotify, joue à Discover Weekly » ou « Hey Spotify, joue au R&B des années 90 ». Vous pouvez même lire du contenu spécifique à votre compte, comme « Hey Spotify, fais jouer mes chansons que j’aime ».

Maintenant que vous êtes bien familiarisé avec la fonctionnalité de recherche, il est temps de mettre ces connaissances à profit et de monter la musique ou de trouver votre prochaine frénésie de podcast.