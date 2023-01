Oscars 2023 : où voir les nominés du meilleur film d’animation

in

PRIX DES OSCARS 2023

Pas seulement le Pinocchio de Guillermo del Toro ! Ce sont les productions que vous pourrez voir en salles, Netflix et Disney+ avant la remise de l’Académie.

© IMDbTous les films nominés pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars 2023.

Bien que dans les nominations du Oscars 2023 bandes dramatiques prédominent, comme d’habitude, l’Académie a présenté les candidats dans la catégorie de Meilleur film d’animation, où se distinguent les productions pour toute la famille. Si vous souhaitez vous rattraper avant la grande cérémonie du 12 mars, nous vous indiquons ici sur quelles plateformes de streaming vous pourrez les retrouver.

+ Où voir les nominés du meilleur film d’animation aux Oscars 2023

-Pinocchio de Guillermo del Toro

L’un des nominés pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars 2023 n’est autre que Pinocchio de Guillermo del Toro. Ce film du cinéaste mexicain, qui a déjà remporté sa statuette dans les éditions précédentes, fonctionne comme une réadaptation du conte de Carlo Collodi. Avec une animation en stop motion de Mark Gustafson, il présente à nouveau la marionnette en bois qui prend vie. Où le voir ? Le long métrage fait partie du catalogue de Netflix.

– Marcel la coquille avec des chaussures

Après avoir été considéré pour les Golden Globe Awards 2023, maintenant Marcel le coquillage chaussé Il se bat pour obtenir sa reconnaissance par la Hollywood Academy. Le documentaire animé d’A24 montre une coquille trouvée par un cinéaste dans le désordre d’un Airbnb et utilisée comme protagoniste d’un court métrage qui attirera des millions de fans. Réalisé par Dean Fleischer Camp, pas encore disponible en streaming.

– Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

Sous la direction de Joel Crawford, il a récemment eu sa première Le Chat Botté : Le Dernier Vœu. Ce film d’aventure sensible qui se déroule dans l’univers de Shrek montre une fois de plus l’animal joué par Antonio Banderas qui est prêt à vivre son voyage le plus extrême à ce jour. Le film qui se dirige vers les Oscars 2023 continue toujours sa projection dans cinémas.

-Réseau tournant

Pixar a sa place garantie dans les nominations aux Oscars 2023. Et c’est que l’un des nominés pour le meilleur film d’animation est devenir rouge, la production Disney avec Domee Shi à la barre. L’histoire tourne autour d’une jeune fille de 13 ans qui va devoir choisir entre la surprotection de sa mère et l’insoumission à l’adolescence. Si vous voulez le voir, vous pouvez le faire en Disney+.

-La Bête de la mer

L’une des surprises dans la catégorie du meilleur film d’animation aux Oscars 2023 est La bête de la mer. Le film de Chris Williams raconte l’histoire passionnante d’une jeune femme qui s’embarque sur le bateau d’un légendaire chasseur de monstres. Avant la livraison de l’Académie, vous pouvez la voir dans Netflix.

