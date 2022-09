La nouvelle fonctionnalité de détection de collision d’Apple dans la série iPhone 14 et les nouvelles montres Apple est géniale, mais comment ça marche ?

in

21 septembre 2022 07:10:33 IST

Apple a officiellement annoncé la très attendue série iPhone 14. Il y a eu beaucoup de débats sur la fonctionnalité de ces appareils depuis leur introduction. L’outil essentiel de détection d’accident de voiture est l’une des nouvelles fonctionnalités de la série iPhone 14.

Apple affirme dans un document d’assistance publié sur le site officiel que cette fonction de sécurité est destinée à identifier les accidents de véhicules graves, tels que les renversements, les chocs avant et les chocs latéraux. Les mini-fourgonnettes, les berlines, les camionnettes, les VUS et les autres véhicules de tourisme sont inclus. Cependant, il est crucial de comprendre que tous les plantages ne peuvent pas être détectés par la fonctionnalité. Si un accident de voiture grave est détecté, Apple affirme que les utilisateurs pourront accéder à la fonctionnalité via leur Apple Watch ou l’iPhone.

Selon Apple, lorsqu’un grave accident de voiture est détecté, un iPhone ou une Apple Watch pris en charge affichera un avertissement et déclenchera une alerte. Les utilisateurs peuvent ensuite contacter Urgence en faisant glisser le curseur d’appel d’urgence sur leur iPhone ou Apple Watch, ou ils peuvent désactiver l’alerte. De plus, s’ils oublient à nouveau l’alarme après cela, l’appareil continuera un autre compte à rebours de 10 secondes. L’appareil compose le numéro d’urgence s’il ne répond plus.

Configurez le service d’urgence sur votre iPhone :

La détection d’accident de voiture est activée par défaut sur les modèles d’iPhone et d’Apple Watch pris en charge. Configurez votre identifiant médical et vos contacts d’urgence dans l’application Santé pour les notifier et les partager avec le personnel d’urgence. Activez les services de localisation pour le SOS d’urgence pour communiquer votre position à vos contacts d’urgence.

Bien que la fonctionnalité soit activée par défaut, les utilisateurs peuvent également faire la même chose manuellement.

Étapes pour désactiver la fonction Car Crash Detection sur la série iPhone 14 :

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité en procédant comme suit si vous craignez qu’elle ne signale par inadvertance un plantage et appelle à l’aide :

Visitez l’option « Paramètres » sur votre iPhone.

Faites défiler vers le bas pour trouver l’option « SOS d’urgence ».

Sous la section, désactivez la bascule pour « Appeler après un accident grave ».

Regardez le tutoriel ici :

Afin d’identifier les accidents automobiles graves, les données de capteurs tels qu’un accéléromètre et un gyroscope de vos appareils sont utilisées. À moins que vous n’acceptiez de partager vos données pour améliorer la détection des accidents, toutes les données des capteurs nécessaires pour détecter les accidents de véhicules graves sont traitées sur l’appareil et supprimées lorsqu’un accident est identifié.

