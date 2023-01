Universal Studios n’avance pas avec Madonna Biopic

Les biopic Madonna sans titreavec Julia Garner dans le rôle principal, est en pause alors que la chanteuse se lance dans son Fête tour du monde. EW confirme qu’Universal Studios n’avance plus avec le projet prévu mais que l’icône de la pop reste déterminée à revisiter le projet à l’avenir. Pas plus tard que la semaine dernière, Madonna a annoncé son intention de parcourir le monde pour La tournée de célébrationet elle devrait parcourir 35 villes tout au long de 2023.





Les détails de ce que le film couvrirait ont été gardés secrets, mais le dernier scénario devait couvrir l’ascension de Madonna vers la gloire en 1990. Ambition blonde Tour. Aucun commentaire officiel n’a été fait par Madonna, Universal Pictures ou Julia Garner, qui a été choisie pour le rôle principal tant convoité. L’intérêt pour la représentation de la reine de la pop était élevé, attirant l’attention de Florence Pugh, Alexa Demie, Bebe Rexha et Odessa Young, qui ont participé à un camp d’entraînement de chant et de danse. L’actrice Garner, lauréate d’un Emmy Award, est arrivée en tête et aurait été prête à jouer Madonna. En termes d’informations supplémentaires sur le casting, aucune autre célébrité n’était liée à des rôles, mais il a été rapporté que Madonna avait rencontré Julia Fox (Gemmes non taillées) concernant le rôle de la meilleure amie de Madonna, Debi Mazar.

L’implication de Madonna dans le biopic

Théo Wargo/GI pour MTV/ViacomCBS

En plus d’assumer le rôle de réalisateur, Madonna a co-écrit le film. Au départ, elle a travaillé aux côtés de Diablo Cody (le corps de Jennifer), mais Cody a quitté le projet en 2021 après avoir soumis un projet final. Secrétaire Erin Cressida Wilson a ensuite signé, servant de co-scénariste pour d’autres brouillons. Cela n’aurait pas été le premier film de Madonna, car elle a occupé ce poste pour deux films précédents : NOUS et Saleté & Sagesse.

Dans une interview en juillet dernier, Madonna a insisté sur sa participation à la réalisation de son biopic :

« J’ai eu une vie extraordinaire, je dois faire un film extraordinaire. C’était aussi une frappe préventive parce que beaucoup de gens essayaient de faire des films sur moi. Surtout des hommes misogynes. Personne ne va raconter mon histoire, mais moi, » dit-elle.

Madonna a connu un succès international après la sortie de son premier album studio en 1983. Elle reste l’artiste féminine la plus vendue de tous les temps. En plus de sa carrière musicale réussie, elle a fait son chemin sur grand écran, apparaissant dans des films comme Cherche désespérément Susan, Une ligue à part, Jeu dangereux, Dick Tracy, et Évita. Ce dernier lui a valu un Golden Globe Award de la meilleure actrice. De plus, son illustre carrière de plusieurs décennies a fait l’objet de deux documentaires, Action ou Vérité et Madame X.