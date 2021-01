Combien de premières espèces humaines existaient sur Terre?

nous Homo sapiens n’était pas seul. Il y a longtemps, il y avait beaucoup plus de diversité humaine; Homo sapiens vécu aux côtés d’une estimation huit espèces aujourd’hui éteintes de l’homme il y a environ 300 000 ans. Il y a 15000 ans à peine, nous partagions des grottes avec une autre espèce humaine connu sous le nom de Denisovans . Et les restes fossilisés indiquent un nombre encore plus élevé d’espèces humaines primitives peuplées autrefois sur Terre avant l’arrivée de notre espèce.

«Nous avons une espèce humaine en ce moment, et historiquement, c’est vraiment étrange», a déclaré Nick Longrich, biologiste évolutionniste à l’Université de Bath au Royaume-Uni. « Pas si loin en arrière, nous n’étions pas si spéciaux, mais maintenant nous sommes les seuls qui restent. »

Alors, combien de premières espèces humaines y avait-il?

Quand il s’agit de déterminer exactement combien d’espèces distinctes d’humains existaient, cela se complique assez rapidement, en particulier parce que les chercheurs continuent de déterrer de nouveaux fossiles qui finissent par être des espèces totalement séparées et auparavant inconnues.

«Le nombre augmente et cela variera en fonction de la personne à qui vous parlez», a déclaré John Stewart, paléoécologue évolutionniste à l’Université de Bournemouth au Royaume-Uni. Certains chercheurs affirment que l’espèce connue sous le nom de l’homo erectus est en fait composé de plusieurs espèces différentes, dont Homo georgicus et Homo ergaster.

« Tout dépend de la définition d’une espèce et du degré d’acceptation des variations au sein d’une espèce », a déclaré Stewart à 45Secondes.fr. « Cela peut devenir une discussion légèrement irritante et pédante, parce que tout le monde veut une réponse. Mais la vérité est que cela dépend vraiment. »

Qu’est-ce qu’une espèce?

La définition d’une espèce était autrefois agréable et simple: si deux individus pouvaient produire une progéniture fertile, ils appartenaient à la même espèce. Par exemple, un cheval et un âne peuvent s’accoupler pour produire un mulet, mais les mulets ne peuvent pas se reproduire correctement. Par conséquent, les chevaux et les ânes, bien que biologiquement similaires, ne sont pas la même espèce. Cependant, au cours des dernières décennies, cette simplicité a cédé la place à un débat scientifique plus complexe sur la manière de définir une espèce. Les critiques de la définition du métissage soulignent que toute vie ne se reproduit pas sexuellement; quelques plantes et les bactéries peut se reproduire de manière asexuée.

D’autres ont soutenu que nous devrions définir les espèces en regroupant des organismes ayant des caractéristiques anatomiques similaires, mais cette méthode présente également des faiblesses. Il peut y avoir des variations morphologiques importantes entre les sexes et même les individus de la même espèce dans différentes parties du monde, ce qui en fait une manière très subjective de classer la vie.

Certains biologistes préfèrent utiliser ADN pour tracer les limites entre les espèces, et avec les progrès de la technologie, ils peuvent le faire avec une précision croissante. Mais nous n’avons pas l’ADN de chaque ancien humain – le génome de l’homo erectus, par exemple, n’a jamais été séquencé, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Cela devient encore plus trouble quand on considère cela autant que 2% de l’ADN de l’Européen moyen vient de Néandertaliens et jusqu’à 6% de l’ADN de certains Mélanésiens (peuples autochtones des îles directement au nord-est de l’Australie en Océanie) sont originaires de Denisovans. Alors, sommes-nous une espèce distincte de ces ancêtres?

« Certaines personnes vous diront que les Néandertaliens sont la même espèce que nous », a déclaré Stewart. «Ce sont juste un type légèrement différent d’humains modernes et le métissage en est la preuve, mais encore une fois, la définition des espèces est passée du simple métissage.

Après avoir pris tout cela en compte, certains experts ont fait valoir que le concept d’espèce n’existe pas réellement . Mais d’autres disent que, même si une définition en fonte d’une espèce est presque impossible à atteindre, cela en vaut la peine pour que nous puissions parler évolution – y compris l’évolution de notre propre espèce – d’une manière significative.

Nous nous embrouillons donc, sachant qu’une espèce a une signification différente pour différentes personnes – ce qui signifie, bien sûr, que les gens ne seront pas d’accord sur le nombre d’espèces humaines qui ont jamais existé. C’est aussi une question de savoir ce qui constitue un humain. Pour répondre à cette question, il est utile de comprendre le mot hominin, un grand groupe qui comprend des humains et des chimpanzés remontant à leur ancêtre commun.

« Le chimpanzé et nous avons évolué à partir d’un ancêtre commun « , a déclaré Stewart. Si nous décidons que les humains sont tout ce qui est arrivé après notre séparation des anciens chimpanzés il y a environ 6 à 7 millions d’années, alors il s’agit probablement d’un groupe diversifié. The Smithsonian National Museum d’histoire naturelle a répertorié au moins 21 espèces humaines qui sont reconnus par la plupart des scientifiques. Certes, ce n’est pas une liste totalement complète; les Denisoviens, par exemple, sont portés disparus.

Ceux sur la liste comprennent Homo sapiens, Néandertalien, le Des gens de la taille d’un hobbit indonésien , l’homo erectus et Homo naledi . La liste comprend également d’autres espèces qui existaient plus près dans le temps de l’ancêtre commun des humains et des chimpanzés, et qui ressemblent donc plus à des chimpanzés qu’à des humains modernes. Malgré leur apparence, ces espèces sont toujours connues comme les premiers humains. « Vous ne pouvez pas revenir 5 millions d’années en arrière et vous attendre à ce qu’ils nous ressemblent », a déclaré Stewart.

Si le Smithsonian dit qu’il y en a 21, alors vous pouvez être sûr que la diversité est beaucoup plus grande, a déclaré Stewart. C’est parce que la liste fait preuve de prudence, en choisissant les espèces qui sont presque universellement reconnues. Par exemple, l’espèce humaine naine récemment découverte Homo luzonensis , qui n’est connu que par quelques ossements découverts dans une grotte indonésienne, ne figure pas sur la liste du Smithsonian.

Les chercheurs soupçonnent également qu’il existe encore de nombreuses autres espèces fossilisées à fouiller. « La liste n’a fait que s’allonger et je ne vois pas pourquoi cela va changer », a déclaré Stewart.

