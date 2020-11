L’entraîneur par intérim de Leonardo DiCaprio l’a maudit alors qu’il l’entraînait pour son rôle dans ‘The Aviator’ – ‘Vous entrez dans ce cockpit de Dieu ****, maintenant!’

Leonardo DiCaprio est un acteur superstar connu pour ses performances puissantes dans chaque film. Il est difficile d’imaginer quiconque dans l’entreprise lui hurle de faire mieux, mais apparemment, c’est exactement ce qui s’est passé alors qu’il se préparait à filmer L’aviateur.

L’entraîneur par intérim de DiCaprio, Larry Moss, a maudit l’acteur le premier jour de l’entraînement lorsqu’il a refusé de faire semblant de piloter un avion pour lui.

Leonardo DiCaprio n’a jamais embauché d’entraîneur par intérim avant « The Aviator »

L’implication de DiCaprio avec L’aviateur était au-delà d’un simple rôle principal. Il s’était engagé en tant que producteur, ce qui rendait sa performance dans le film encore plus importante pour lui. Il a expliqué le processus lors d’une interview refaite en 2014 avec Variété.

«Je ne suis jamais allé à un jeu d’acteur officiel [class]- c’était seulement jusqu’à ce que, vraiment, L’aviateur, que j’ai commencé à travailler avec Larry Moss, qui – vous savez, c’était le premier film que j’avais jamais produit, auquel j’avais pensé, c’était en quelque sorte mon concept », a déclaré DiCaprio. «Et je sentais que j’avais besoin de revoir ma technique, alors c’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à m’entraîner formellement, et il l’était – c’était une expérience incroyable avec lui. … C’était plus qu’apprendre à être un meilleur acteur, il était un coach de vie »

Leonardo DiCaprio ne voulait pas faire semblant de piloter un avion

Lorsque DiCaprio a rencontré Moss pour la première fois, les deux ont discuté du rôle et exploré le personnage de Howard Hughes.

«Le premier jour, il m’a dit: ‘D’accord, tu veux revoir ce truc?’», A déclaré DiCaprio. «Je suis comme, ‘Ouais, ouais, faisons-le.’ Il est comme ‘Ok, tu es Howard Hughes, tu es dans ton avion. Ceci est votre cocon, ceci est votre sanctuaire, montrez-moi comment vous pilotez un avion.

Cependant, DiCaprio ne se sentait pas prêt à se plonger dans cet aspect du personnage à ce moment précis. Il espérait que les deux travailleraient sur autre chose.

« Il est comme, » Allez, « … en gros, » Assieds-toi sur cette chaise et fais-le pour moi tout de suite. » Je me dis: ‘Eh bien, je ne suis pas tout à fait préparé…’ », a déclaré DiCaprio.

Larry Moss a maudit Leonardo DiCaprio

DiCaprio ne le savait pas, Moss avait une attitude pragmatique envers la préparation. Moss l’a alésé, exigeant de la star de s’asseoir et de commencer à prendre la préparation plus au sérieux.

«Il est comme, ‘Ne tirez pas ça avec moi!’ Il est comme: ‘Vous entrez dans le dieu – dans le cockpit en ce moment, et vous me montrez qui est Howard Hughes! Faites-le pour moi tout de suite! … »

L’approche sévère de Larry Moss a motivé Leonardo DiCaprio à mieux se préparer

L’énergie intense de Moss a d’abord surpris DiCaprio, mais c’était nécessaire. L’approche sérieuse de l’entraîneur par intérim a aidé DiCaprio à développer son personnage d’une manière complètement nouvelle.

«Je suis comme, ‘Ok, ok! S—! Ahhh !!!! ‘»dit DiCaprio. «Et à partir de là, nous avons commencé à travailler sur la décomposition de ce script d’une manière que je n’avais jamais eue auparavant.»

‘The Aviator’ a été un énorme succès

Même si l’approche de Moss était un peu agressive, elle a payé. L’aviateur, réalisé par Martin Scorsese, est devenu l’un des plus grands films de l’année.

L’aviateur a rapporté près de 214 millions de dollars, selon Box Office Mojo, et a été nominé pour plusieurs catégories à la 77e cérémonie des Oscars. Il a remporté cinq prix, dont celui de la meilleure photographie et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Cate Blanchett.