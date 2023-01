La relation entre Dracula et Renfield de Nicolas Cage ne ressemble à rien de vu dans un film de Dracula auparavant

L’univers sombre d’Universal est peut-être tombé au premier obstacle pour se prendre trop au sérieux, mais cela a conduit à une utilisation plus imaginative de la longue histoire du studio avec des monstres de cinéma. Après le traumatisme moderne de L’homme invisible, Renfield prend la franchise Dracula dans une toute nouvelle direction – le comte étant dépeint comme un patron méprisable pour son serviteur. La comédie d’horreur devrait arriver dans les salles en avril et verra Nicholas Hoult jouer le personnage principal, tandis que Nicolas Cage livrera sa performance habituelle de barnstorming en tant que vampire le plus célèbre du monde. Cependant, comme le PDG de Skybound Entertainment, David Alpert, l’a dit à Screen Rant, cela ne ressemble à rien dans une histoire de Dracula auparavant. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

«Nous avons Renfield en avril, et le truc pour nous avec Renfield, c’est que vous avez vu beaucoup d’histoires de Dracula. Il y a eu un million d’histoires de Dracula, mais je vous garantis que vous n’avez jamais vu cette vision de Dracula, ou l’idée que Renfield et Dracula sont dans une relation co-dépendante et que Dracula est le narcissique ultime. C’est une de ces choses qu’une fois que vous l’entendez, vous vous dites « Ah, bien sûr. » Vous appelez quelqu’un un vampire psychique au travail. Vous êtes comme, « Oh, non, non. Ce n’est pas seulement un vampire psychique, c’est le vampire. » Vous jouez ces dynamiques. Je ne pense pas qu’on ait jamais vraiment vu ça. Je pense que ce sont toujours ces intersections de quelque chose de familier mais fait d’une manière complètement différente que nous aimons.





Nicolas Cage est au sommet de sa carrière qui devrait se poursuivre avec Renfield.

Images universelles

Bien que Dracula de Nicolas Cage ne soit pas le centre d’intérêt de Renfield, et selon l’acteur, il n’a pas beaucoup de temps d’écran, son apparition dans le film est certainement l’une des parties les plus intrigantes pour de nombreux fans. Avec le personnage de Dracula représenté de toutes les manières possibles, il n’est pas surprenant que Cage se soit inspiré de l’un des plus grands acteurs à avoir joué le comte à l’écran. Il a dit précédemment :

«Eh bien, j’ai eu beaucoup d’aide. Il y avait une tonne de personnes super talentueuses sur ce film qui ont aidé à concevoir le look. Nous voulions que ce soit plus un hommage, plus Christopher Lee. J’ai préféré Christopher Lee dans le rôle de Dracula et j’aimais son style de coiffure des années 60, mais la garde-robe, le costume, et non, je n’ai pas eu l’idée des bagues. Tout cela est sorti d’une armoire. Ils sont arrivés avec tout ça. Peut-être qu’ils m’ont envoyé quelque chose que j’aimerais, mais c’était vraiment leur contribution.

Renfield verra Dracula de Cage comme le patron de son serviteur Renfield, qui est dans une « relation toxique » avec le vampire suceur de sang. Si rien d’autre, Renfield a besoin de beaucoup de crédit pour ne pas être un remake / redémarrage direct de l’histoire de Dracula. Bien qu’il y ait certainement un sentiment que le film est un peu un botté de dégagement pour Universal, c’est ce genre de prise expérimentale sur une ancienne franchise qui pourrait finir par en faire un succès.

Renfield sortira le 14 avril 2023.