Oscars 2023: combien de récompenses ont été décernées jusqu’à présent dans l’histoire

Les Oscars sont les plus importants de l’industrie cinématographique hollywoodienne et aujourd’hui, nous vous disons combien de statuettes ont été livrées dans l’histoire.

La 95e édition des Oscarsorganisé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, récompensera les films sortis en 2022. Il aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, le 12 mars 2023, avec Jimmy Kimmel en tant qu’hôte de l’événement le plus attendu pour les personnalités de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui veulent ramener à la maison la statuette dorée tant convoitée.

La catégorie la plus attendue de toutes est celle du meilleur film et dans le Oscars 2023 comprend les titres suivants : Top Gun : Maverick, Ils parlent, Tout partout en même temps, Les Esprits de l’île, Triangle de tristesse, Les Fabelman, All Quiet Front, Avatar : La voie de l’eau, Elvis et le goudron. Il y a certainement une concurrence féroce entre tous ces grands films.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a officiellement adopté le nom du prix en 1939, dix ans après la première cérémonie de remise des prix. L’histoire dit que le prix a été baptisé comme oscar après que la bibliothécaire de l’institution, Margaret Herrick, devenue plus tard directrice exécutive, a déclaré lorsqu’elle a vu la statuette pour la première fois qu’elle lui rappelait, d’une manière sympathique, son oncle Oscar.

De quoi est fait le convoité oscar? La figurine est en bronze massif mais est plaquée d’or 24 carats. Il mesure 34 centimètres et pèse 3,8 kilos. La Polich Tallix Fine Art Foundry, à New York, met trois mois pour réaliser les 50 statuettes requises par le lot pour chacune des cérémonies au cours desquelles les lauréats ramènent ensuite ce trophée chez eux.

Combien d’Oscars ont été décernés jusqu’à présent ?

Il faut tenir compte du fait que Prix ​​Oscar Elles sont en vigueur depuis 1929, c’est pourquoi le nombre de statuettes livrées jusqu’à présent est assez impressionnant. Nous pouvons affirmer qu’à ce jour l’Académie des arts et des sciences cinématographiques a délivré plus de 3240 reconnaissances sous la forme de cette séduisante statuette dorée que les acteurs, réalisateurs, producteurs et toutes les personnes associées à l’industrie cinématographique convoitent. Ça va?

