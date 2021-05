Netflix partage son premier regard sur «  Tout calme sur le front occidental  »

Netflix a révélé le premier regard sur son refaire du film classique sur Première Guerre mondiale, ‘À l’Ouest, rien de nouveau’, comptant sur Daniel Bruhl en tant que protagoniste.

Comme le roman original de 1929 écrit par Erick Maria Remarque, l’adaptation Netflix sera parlée en allemand.







La bande sera définie en 1918 et suit Paul Baumer et d’autres jeunes Allemands qui sont inspirés à rejoindre l’armée. Remplis de patriotisme et d’excitation, ils se dirigent vers la guerre pleins d’enthousiasme, mais ils sont bientôt confrontés aux dures réalités de la guerre.

La nouvelle du nouveau remake a émergé en février dernier de Netflix, lorsque Daniel Bruhl, qui a récemment joué Baron Zemo dans le MCU, signé pour produire le projet.







Selon Deadline, le remake Netflix de « All Quiet On The Western Front » a commencé à tourner dans le République tchèque.

En plus de Bruhl, le casting du film comprendra des noms tels que Albert Schuch, Sebastian Hulk Oui Devid Striesow. Bien que Bruhl jouerait dans le projet, Netflix n’a pas révélé quel personnage jouerait l’acteur ou s’il s’agirait de Paul Baumer.