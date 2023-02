« The Mandalorian » aura-t-il une saison 4 sur Disney Plus ?

Ce mercredi 1er mars, La série « The Mandalorian » revient sur Disney Plus avec sa troisième saison. Faite par Pierre Pascal, le projet télévisé cherche à poursuivre l’expansion de la franchise « Star Wars », tout en révélant plus de détails sur le histoire de Din Djarin et Grogu.

Pour cette raison, nombreux sont ceux qui se demandent si l’histoire continuera dans un quatrième volet. En ce sens, le même créateur Jon Favreau a levé le doute des fans du programme.

Ensuite,« Les Mandaloriens » aura Saison 4 sur Disney Plus? Dans les lignes qui suivent, nous vous révélons ce que nous savons de l’avenir de la Série « Star Wars ».

« THE MANDALORIAN » AURA-T-IL UNE SAISON 4 ?

La reponse courte est oui. A la joie des followers de l’émission télévisée, Jon Favreau confirmé, en mai 2022, que le saison 4 de « The Mandalorian » Il arrive sur Disney Plus.

pendant le congrès Célébration de la guerre des étoiles En Californie, le cinéaste a été interviewé par le portail Cinema Blend et a avoué qu’il écrivait déjà le nouvel opus de l’émission télévisée.

« Avec la télévision, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir à précipiter les choses en une heure et demie, deux heures. Nous pouvons raconter les histoires lentement. Alors maintenant que Dave [Filoni] fait « Ahsoka », cela influence beaucoup ce que j’écris pour la saison quatre [de “The Mandalorian”]. Ça devient, comment dire, plus précis »il a souligné.

L’affiche de la troisième saison de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

LE SCRIPT DE « THE MANDALORIAN 4 » EST-IL DÉJÀ TERMINÉ ?

Près d’un an après les premières déclarations du cinéaste, Favreau parlé aux nouvelles françaises bfmtv. Dans son interview publiée le 20 février 2023, il a déclaré que Le script de « The Mandalorian 4 » est déjà terminé.

En ce sens, le showrunner a expliqué qu’il était essentiel que les scripts soient prêts, afin que l’intrigue de la série coïncide avec ce qui est présenté dans d’autres productions de la franchise. De cette façon, une histoire complète pourrait être racontée.

« Saison 4? Oui, je l’ai déjà écrit (…) Nous devons savoir où nous allons raconter une histoire entièrement formée. David [Filoni] et je l’avais dessiné, et petit à petit vous commencez à écrire chaque épisode. Je l’ai écrit pendant la post-production [de la season 3]. Tout doit ressembler à une suite et une histoire complète”a dit.

Dans le même dialogue, il a également évoqué les attentes « Ashoka » et comment les deux programmes devaient être connectés.

« [Dave] il fait « Ahsoka », que je produis, mais il en est le scénariste/showrunner. Alors pour comprendre ce qui se passe dans d’autres séries, ou même dans « Skeleton Crew », ils se déroulent tous dans la même période « Star Wars ». Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte et des choses sur lesquelles nous nous sommes appuyés des saisons précédentes de « The Mandalorian », également. »il prétendait.

Grogu est l’un des personnages principaux de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

la troisième saison de « Le Mandalorien 3 » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Disney Plus à partir du mercredi 1er mars. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Regardez ensuite la bande-annonce du nouvel épisode de la production.