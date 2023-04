Hank Azaria, Sutton Foster et Darren Criss rejoignent la merveilleuse Mme Maisel pour sa dernière saison

La cinquième et dernière saison de La merveilleuse Mme Maisel amène de nouvelles stars invitées. EW a exclusivement confirmé que Hank Azaria (Les Simpsons), Sutton Foster (Plus jeune), Darren Cris (Joie), Danny Strong (Drogué créateur), et Sean Gunn (gardiens de la Galaxie) apparaîtra dans la dernière saison de la série. De plus, EW a annoncé le retour de David Paymer, qui reprendra le rôle de Harry Drake.





En mai dernier, les fans de la série à succès étaient heureux d’apprendre que Milo Ventimiglia reviendrait. Le personnage de Ventimiglia, surnommé « Handsome Man », est apparu comme un amour pour Midge Maisel (Rachel Brosnahan). Bien qu’il ne soit apparu que dans un épisode, la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino a confirmé que l’apparition de la saison cinq de Ventimiglia serait plus étendue.

Ceux qui connaissent les œuvres précédentes de Sherman-Palladino peuvent remarquer son lien avec certaines des stars invitées de la saison cinq. Foster est apparu dans Gilmore Girls : une année dans la vie et joué dans Bunheadstandis que Gunn, Strong et Ventimiglia sont tous apparus dans Filles Gilmore. De plus, plusieurs Filles Gilmore les membres de la distribution ont fait leur chemin vers La merveilleuse Mme Maiseldont Alex Borstein, Liza Weil, Emily Bergl, Brian Tarantina, Christopher Eigeman, Scott Cohen et Kelly Bishop. Sherman-Palladino écrit, réalise et produit la série aux côtés de son mari, Daniel Palladino.





La série à succès revient ce mois-ci

La merveilleuse Mme Maisel créé en 2017 sur Amazon Prime. La série comique dramatique, qui se déroule dans les années 1950 et 1960 à New York, suit Midge Maisel, une femme au foyer et mère de deux enfants qui découvre l’infidélité de son mari. À la fin de son mariage, Midge découvre son talent pour la comédie stand-up. La série explore la vie de Midge en tant que femme exerçant une profession non conventionnelle dans les années 1950 et 1960. La merveilleuse Mme Maisel étoiles Brosnahan, Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron et Luke Kirby.

Tout au long de sa trajectoire, la série a reçu des éloges de la critique et de nombreuses distinctions. La série a remporté un Golden Globe Award et un Primetime Emmy Award. Sherman-Palladino a reçu deux Emmys en 2018 pour une réalisation exceptionnelle et une écriture exceptionnelle. Son casting a également été reconnu, Brosnahan, Borstein, Shalhoub et Kirby ayant tous remporté des prix d’acteur individuels.

En février 2022, La merveilleuse Mme Maisel a été renouvelé pour sa cinquième et dernière saison. La bande-annonce de la cinquième saison, dévoilée le mois dernier, montre Midge sur les talons de la célébrité. Saison cinq de La merveilleuse Mme Maisel premières le vendredi 14 avril sur Prime Video, avec de nouveaux épisodes chaque semaine jusqu’au 26 mai.