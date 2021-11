Tom Hanks bat le record d’Apple TV+ avec Finch

Tom Hanks l’a encore fait pour Apple TV +, avec un nouveau drame de science-fiction Bouvreuil amenant une audience record pour la plate-forme de streaming et époustouflant le précédent film Apple exclusif de Hanks, Levrette, Dans le processus. Bien qu’Apple ne divulgue pas leurs chiffres d’audience, des sources ont déclaré que le film apocalyptique est devenu le film le plus regardé sur la plate-forme avant le thriller de la Seconde Guerre mondiale que Hanks a livré l’année dernière. Selon des initiés, Bouvreuil a été diffusé dans plus de 100 pays vendredi et au cours du week-end a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs pour un début au cours des deux années écoulées depuis le lancement du streamer en 2019.

Bouvreuil est le dernier d’une longue série de succès pour Apple, y compris les goûts de la série ‘ Ted Lasso, L’émission du matin, Invasion et le véhicule Jason Momoa Voir, qui ont tous attiré de plus en plus de personnes vers Apple TV+. Il y a évidemment beaucoup de concurrence sur le nombre infini de plateformes de streaming, et avec Amazon qui sort les gros calibres avec leur milliard de dollars le Seigneur des Anneaux séries, Netflix assis sur des goûts de Choses étranges et Disney + ayant le Marvel et Guerres des étoiles franchises entre autres, Apple s’appuie sur de grands noms comme Tom Hanks pour les garder dans le jeu, et jusqu’à présent, cela semble fonctionner.

Bouvreuil est le deuxième des trois projets sur lesquels Hanks a travaillé exclusivement pour Apple, le prochain étant la série de la Seconde Guerre mondiale Maîtres de l’air, qui est produit par Steven Spielberg, qui est un autre grand nom impliqué dans Apple TV+ depuis son lancement.

Au fil des ans, Hanks a semblé faire des personnages isolés son truc, ayant déjà été nominé pour un Oscar pour son rôle dans Naufragé, dans lequel il a passé la plupart de son temps seul avec juste un volley-ball du nom de Wilson pour compagnie, et dans Bouvreuil il y a plus que quelques similitudes. Cette fois-ci, Hanks joue le personnage principal, un homme qui a passé dix ans dans un bunker au milieu de nulle part à la suite d’une apocalypse solaire, seul mais pour son chien, Goodyear et un robot androïde qu’il construit appelé Jeff. Apparemment le dernier homme sur Terre, Finch fait un voyage à travers l’Amérique pour s’assurer que Goodyear est pris en charge lorsque Finch est parti.

Bien que la plus grande surprise du film Apple TV + soit qu’il n’ait réussi à obtenir aucune sorte de sortie en salles, il s’agissait du genre de drame de Hanks que les gens ont lapé dans le passé et qui aurait probablement très bien réussi. Ainsi que Hanks comme sa star, Bouvreuil revendique également Robert Zemeckis comme l’un des producteurs exécutifs, et Amblin Partners de Spielberg comme l’une des sociétés de production. Cependant, cela semble devenir la nouvelle norme, certaines des plus grandes stars, réalisateurs et producteurs souhaitant tous obtenir leur nom derrière des projets pour les plus grandes plateformes de streaming. Cela nous vient de Deadline.

