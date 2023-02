Courteney Cox rompt son silence sur la création de Scream VI sans Neve Campbell

Cri VI verra Courtney Cox faire cavalier seul en tant que seul acteur original de retour pour affronter Ghostface dans la Big Apple grâce au départ de Neve Campbell de la franchise après elle Cri (2022) retour. Dans l’ensemble, Cox n’a pas commenté le départ de son ancienne co-star, mais lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame, l’actrice a fait part de ses réflexions sur la décision de Campbell de quitter la franchise, tout en révélant un peu plus sur son combat à venir avec le nouveau tueur au couteau. Elle a dit Variété:





« Ça m’a manqué de travailler avec elle, mais je vais soutenir tout ce qu’elle pense être juste. J’ai une très bonne scène avec Ghostface et c’était incroyable. J’ai évidemment été poignardé plusieurs fois et tout ça, mais cette fois, travailler avec Ghostface et ne pas savoir qui est sous le masque, c’était vraiment amusant. Habituellement, au moment où je me fais poignarder, je sais qui c’est.

Les commentaires de Cox selon lesquels cette fois-ci son personnage semble faire face à Ghostface sans savoir qui est le tueur derrière le masque ont ajouté du poids aux théories des fans qui Cri 6 marquera la fin de Gale Weathers après presque trois décennies dans la franchise. Bien sûr, il n’y aura pas de spoilers de Cox sur le sort de son personnage et les fans n’auront qu’à attendre la sortie du film pour voir si elle peut survivre à une autre série de terreur ou non.

Scream 6 sera le film Scream le plus gore à ce jour

Le Crier La franchise n’a jamais été une affaire de PG-13 et avait littéralement inclus des meurtres sanglants mémorables. Depuis les premiers instants du film original de Wes Craven en 1996, qui a vu Drew Barrymore devenir la première victime de Ghostface, la franchise a toujours opté pour la jugulaire, et Cri 6 devrait encore faire monter les enchères. La star Melissa Barrera a précédemment déclaré à propos du dernier film :

« Il y avait un dicton sur le plateau parce que (les réalisateurs) Matt et Tyler demandaient toujours plus de sang et plus de sueur. Ils en voulaient toujours plus. « Plus de gouttes de sang » était le dicton parce qu’ils en voudraient toujours plus. Avec le dernier Scream, ils étaient sur la pointe des pieds et essayaient d’être très respectueux de ce que la franchise avait été, jusque-là, et de garder leurs rêves sanglants intérieurs à distance. Mais avec celui-ci, ils étaient comme, ‘Nous allons tout faire.’ C’est potentiellement cent fois plus sanglant.

Au final, les fans de Crier la franchise ne risque pas d’être déçue Cri 6. La franchise a été fermement ancrée dans un cadre de banlieue au cours de ses cinq films précédents, mais cette fois-ci, Ghostface sème la terreur à New York. Comme on le voit dans la bande-annonce, cela a complètement changé la dynamique de la franchise, le tueur masqué tirant sur des dépanneurs, provoquant le chaos dans le métro et donnant à la franchise un remaniement bien nécessaire.

Cri 6 sortira le 10 mars 2023. Le casting comprend Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Hayden Panettiere et Mason Gooding. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett réalisent le film, avec William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein en tant que producteurs.