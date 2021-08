Oscar Isaac compare ses rôles Moon Knight et X-Men: Apocalypse

Le retour d’Oscar Isaac dans le monde des super-héros de Marvel en tant que protagoniste Chevalier de la lune a peut-être été une surprise pour certains étant donné que sa dernière apparition était en X-Men : Apocalypse, qui n’a été sauvé que d’être la mort du X Men franchise sous Fox par l’arrivée de Phénix sombre en 2019. Cependant, Isaac a récemment révélé que ce n’était pas nécessairement l’attraction du monde des super-héros qui l’avait attiré chez Disney. Chevalier de la lune série, mais plus les acteurs et l’équipe avec lesquels il travaillerait sur l’histoire.

Les Chevalier de la lune la série arrivera sur Disney + l’année prochaine et a récemment commencé à tourner, et comme de nombreux fans le savent déjà, Isaac était heureux de souligner que son personnage n’est pas un super-héros ordinaire et que la série va être quelque chose de différent.

« Ce n’est pas tant une question de genre de choses. Ce sont les gens. Et y a-t-il de la place pour faire quelque chose d’intéressant? Et parfois il y en a, et vous pensez qu’il y en aura. Et parfois, il s’avère qu’il n’y en a pas », Isaac a déclaré dans une nouvelle interview avec Total Film. « Donc, avec ça – j’aime les personnes impliquées. Je pensais qu’il y avait une histoire incroyablement inhabituelle à raconter dans le monde, vous savez, la langue des super-héros. Mais nous faisons quelque chose de très différent, et qui ne suit pas le même… pas nécessairement même logique de ce que font beaucoup de films de super-héros. Je pense qu’à cause de cela, j’ai juste trouvé une opportunité de faire quelque chose que je n’ai pas encore fait du tout, et d’avoir beaucoup de collaboration créative avec le reste des gens qui le font. »

Oscar Isaac était également heureux de partager son enthousiasme pour le rôle et la qualité du tournage, ce qui semble être loin du travail qu’il a fait sur Apocalypse, qui a été bien documenté comme une expérience épuisante à la fois mentalement et physiquement pour toutes les personnes impliquées, et Isaac a déjà parlé de cette expérience.

À propos de son tournage actuel, il a déclaré: « Chaque matin, l’alarme sonne et j’ai hâte de me mettre au travail. Nous passons un très bon moment sur cette chose. » En 2018, il a parlé à GQ du tournage de son film X-Men, en disant alors: « Apocalypse, c’était atroce. Je ne savais pas, quand j’ai dit oui, que c’était ce qui allait se passer – que j’étais allait être enfermé dans de la colle et du latex, et dans un costume de 40 livres que je devais porter un mécanisme de refroidissement à tout moment. » mais je ne pouvais même pas les voir parce que je ne pouvais pas bouger la tête. Et je devais m’asseoir sur une selle spécialement conçue, car c’est la seule chose sur laquelle je pouvais vraiment m’asseoir, et je serais roulé dans une tente de refroidissement dans -entre les prises. »

Au moins cette fois-ci, cela semble être un jeu de balle complètement différent, et basé sur les antécédents de Marvel et Disney jusqu’à présent, Chevalier de la lune va être juste un autre succès et aider Isaac à mettre fin une fois pour toutes à son expérience Marvel précédente.

Sujets : Moon Knight, X-Men : Apocalypse