Milk Crate Challenge laisse des personnes gravement blessées après avoir tenté une tendance virale

Quel est le défi de la caisse ? Qui l’a commencé ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière tendance d’Internet.

Des personnes ont été blessées après avoir tenté le Milk Crate Challenge sur TikTok.

L’été est presque terminé, ce qui veut dire que nous nous ennuyons tous un peu. Heureusement, TikTok est sur place pour fournir le divertissement sous la forme de défis viraux comme la tendance Masc vs. Femme qui a vu les utilisateurs se transformer en leurs alter ego masculin ou féminin.

Cependant, toutes les tendances ne sont pas bonnes. Exemple concret, la tendance du miel congelé de TikTok qui a eu, euh, des conséquences à vous retourner l’estomac de ses participants. Quoi qu’il en soit, maintenant tout tourne autour du Milk Crate Challenge.

Fondamentalement, le défi – également appelé Crate Challenge – implique que les utilisateurs tentent de monter un escalier composé de caisses de lait en plastique sans tomber. Cela peut sembler assez simple, et pour certains, c’est le cas, mais pour chaque montée d’escalier réussie, c’est une chute horrible. Voici ce que vous devez savoir sur le défi viral.

Qu’est-ce que le défi des caisses de lait ? Qui l’a commencé ?

Qu’est-ce que le Crate Challenge ? Photo : @albowmanceo via Twitter

Le défi des caisses de lait voit les participants tenter de monter un tas de caisses de lait qui sont agencées pour servir d’escalier. Une fois les caisses en première position, le participant doit remonter jusqu’en haut et redescendre.

Selon Know Your Meme, Kenneth Waddell a été le premier à publier le défi sur Facebook le 13 août. Le lendemain, Jordan Browne a partagé une vidéo d’un homme essayant de monter les escaliers d’une caisse à lait. TikToker @taylorxxlauren a ensuite partagé sa tentative sur TikTok et lorsque Jordan l’a republiée sur Facebook, la vidéo a reçu 5,3 millions de vues en une seule journée. Cela s’est rapidement imposé et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Bien que le défi puisse sembler assez simple, il en laisse en fait de graves blessures à certains. Comme vous pouvez l’imaginer, les caisses de lait en plastique ne sont pas exactement les structures les plus solides, donc lorsqu’elles sont soumises à une pression, elles ont tendance à basculer. Parce qu’ils sont empilés en hauteur, le participant vient s’écraser sur le sol et, eh bien, cela n’a pas l’air confortable du tout. Certains utilisateurs ont même remarqué une vidéo virale qui a vu le participant tomber sur le cou. D’autres ont montré leurs membres meurtris sur les réseaux sociaux. Aie.

Ce défi de caisse est très dangereux, en a vu un où ils sont tombés et le cou a atterri directement sur la caisse. ?? – Nese (@SheBeenHadStyle) 21 août 2021

J’ai vu un frère lui tomber sur le cou en faisant ce défi de caisse ! Di devil gi les oisifs travaillent fi do – 💦🎆🙌BBC_Oxtail_Bone🇯🇲🇯🇲 (@KhiyahSquad) 23 août 2021

Ouais, peut-être n’essayez pas celui-ci à la maison, les enfants…

