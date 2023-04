Chupa : le casting de la fureur du film mexicain sur Netflix

Le nouveau succès latino-américain sur Netflix est Chupa, un film arrivé il y a moins d’une semaine et qui a fait sensation auprès des téléspectateurs. Découvrez son casting !

Depuis vendredi dernier, le 7 avril, sucer Il est disponible sur le service de streaming. Netflix et les abonnés se sont rapidement connectés car il est actuellement en tête du Top 10 des films les plus diffusés dans le monde. Il ne fait aucun doute que les abonnés ont apprécié cette histoire d’un garçon de 13 ans qui voyage pour rendre visite à des parents et se lie d’amitié avec un chupacabra qui est en danger et doit partir à l’aventure pour le sauver. Si vous voulez connaître son casting et ses personnages, nous vous les présentons ici dans une liste.

+ Distribution du film Netflix Chupa

– Demián Bichir est Chava :

Il est le drôle de grand-père d’Alex. Un ancien champion de lutte qui a été contraint à l’abandon lorsqu’une fracture du crâne aux mains de son rival l’a plongé dans le coma pendant près d’un mois. Sa mémoire continue de se détériorer, alors sa fille espère qu’il quittera son ranch à San Javier pour aller vivre avec elle et ses petits-enfants à Mexico. Son fils décédé lui manque beaucoup et essaie d’aider Alex à faire face à leur chagrin commun.

Netflix

Christian Slater est Richard Quinn :

Il est l’antagoniste de ce long métrage. Scientifique obsédé par le légendaire chupacabra, il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas localisé la créature et exploité ses pouvoirs.

Netflix

-Evan Whitten est Alex :

Le meilleur ami et cœur de Chupa du film. Il vit une lutte pour s’intégrer à l’école après la perte récente de son père. Il fait d’abord face à des difficultés similaires avec son grand-père et ses cousins, car il ne parle pas espagnol et ne connaît pas l’héritage familial. Il préfère les jeux vidéo et Teenage Mutant Ninja Turtles, et son affection pour sa mère et Chupa montre sa bonne âme.

Netflix

-Ashley Ciarra est Luna :

Elle est la cousine intrépide et moderne d’Alex, qui vit à Mexico avec sa mère et son frère. Il est bilingue et attribue cela à son amour du cinéma et des Beastie Boys.

Netflix

– Nickolas Verdugo est mémo :

C’est le petit frère de Luna, qui est une boule d’énergie. Le plus jeune des petits-fils de Chava, il a suivi les traces de son grand-père en développant une passion pour la lutte : sa tenue habituelle est un costume, torse nu. Il ne parle que l’espagnol, mais il adore crier « cowabunga! ».

Netflix

Le reste du casting officiel du film sucer de Netflix est complété par : Adriana Paz (Julia), Alexandre Chevalier (Combinaison) Jules César Cedillo (Dr Juan Carlos Ortega), Gérard Taracena (Agent de police), Michael Kostroff (Taylor), finnegan george (Intimidateur) et Christine Goodwinentre autres.

