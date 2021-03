Test du Realme Narzo 30A: un smartphone d’entrée de gamme étonnamment bon avec une autonomie de batterie méga

22 mars 2021 13:45:34 IST

Dans le segment inférieur à 10000 Rs, il est déjà assez difficile de créer un smartphone offrant une interface utilisateur fluide. L’appareil photo peut faiblir, la conception peut être volumineuse, le logiciel est à peu près fonctionnel, mais vous vous retrouvez avec une bonne autonomie de la batterie. Ce sont les éléments de base que nous attendons d’un smartphone inférieur à 10K, et comme vous pouvez le constater, ils sont loin d’être parfaits.

En gardant à l’esprit le point ci-dessus, le Realme Narzo 30A (au prix de Rs 8 999) est un smartphone d’entrée de gamme étonnamment bon. L’expérience du logiciel est assez fluide (avec quelques petits problèmes), l’affichage est bon et la durée de vie de la batterie est excellente. Cependant, ses problèmes commencent lorsque Realme le commercialise en tant que smartphone de jeu, ce qui n’est clairement pas le cas.

Pourtant, cela n’en fait pas un mauvais smartphone d’entrée de gamme (ou à petit budget) pour les non-joueurs. Mais cela ne s’applique que si vous avez un budget vraiment serré.

Performances de jeu inférieures à la moyenne

Attaquons-nous à l’éléphant dans la pièce. En fait, visons une fléchette tranquillisante dessus.

Le Realme Narzo 30A n’est pas un smartphone de jeu. Si les spécifications ne le révèlent pas, le prix le devrait.

Je n’ai pas aimé le MediaTek Helio G85 à l’intérieur du Redmi Note 9 (Critique) l’année dernière. Bien sûr, j’ai dû faire face au logiciel MIUI 11 gonflé. Cela a été suivi par la mise à jour de MIUI 12, qui n’a fait qu’empirer les choses. L’expérience de jeu était inférieure à la moyenne et pas trop bonne pour un smartphone au prix de 11999 roupies à l’époque.

Donc, avec le Realme UI 1.0 plus léger et moins gonflé à l’intérieur, je m’attendais à mieux. J’ai eu ce traitement du côté logiciel, mais l’expérience de jeu était pire que la Note 9.

J’ai osé courir Call of Duty: Mobile, et le jeu était à peu près jouable. Avec les graphismes à Faible et la fréquence d’images réglée sur Moyenne (et tous les autres paramètres désactivés), le téléphone s’est réchauffé rapidement après quelques matchs et le jeu a commencé à ralentir. En fait, j’ai également remarqué que certaines parties de la scène ne se chargeraient même pas, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous.

Le rythme rapide Asphalte 9 Légendes n’était pas jouable même avec le paramètre graphique le plus bas (performances). Le plus vieux Asphalte 8 était jouable avec beaucoup de hoquet à des graphismes moyens. Real Racing 3 était le seul jeu qui a fonctionné sans aucun hoquet notable.

Dans cet esprit, j’ai décidé d’essayer quelques titres occasionnels. Coureur sans fin, Lames de bord avait des problèmes audio étranges, mais le jeu était jouable avec un soupçon de décalage. Bon vieux Surfeurs de métro a également fonctionné en douceur, mais à une résolution nettement inférieure. Fruit Ninja 2 a couru avec beaucoup de hoquet et de bégaiement, quelque chose que j’ai trouvé un peu surprenant.

En bref … eh bien, vous comprenez en quelque sorte le point ici. Ce n’est tout simplement pas destiné au jeu.

Conception épaisse de base

Le design du Narzo 30A me rappelle le Nokia 2.4 et le Redmi 9 Power. Le corps en plastique peint n’accroche pas les empreintes digitales et présente une texture fine et rainurée à l’arrière qui, étonnamment, n’ajoute pas à la prise. Pourtant, j’aime le design subtil de la finition Laser Black, même si le téléphone est assez volumineux à 207 grammes.

La configuration de base à double caméra à l’arrière se trouve dans une île carrée soignée qui dépasse à peine du reste de la surface (en partie parce qu’elle est déjà assez épaisse pour commencer). Si je devais choisir entre le Nokia 2.4 et le Narzo 30A, je choisirais toujours le 2.4 pour son look élégant mais sobre.

Un affichage décent

Avec une résolution HD +, je n’attendais pas grand-chose de ce smartphone d’entrée de gamme, mais il m’a surpris par ses couleurs vives et surtout précises. L’écran LCD mini-drop (encoche) de 6,5 pouces n’avait étonnamment pas cette teinte bleu budget typique, ce qui est courant avec les smartphones du segment inférieur à 10000 roupies.

Les blancs étaient également assez précis et les couleurs un peu saturées. La luminosité n’était pas un problème, ce qui signifie que vous pouvez diffuser votre favori Netflix montre à l’extérieur. C’est juste que les choses ne seront pas aussi nettes car le téléphone ne contient que le support L3 Widevine ou la résolution vidéo SD. En ce qui concerne le texte et les icônes, ils semblaient assez nets, mais présentaient des bords déchiquetés en y regardant de plus près. Mon seul reproche ici était que l’écran est un aimant à bavures. Ces empreintes digitales sont le rêve humide d’une équipe médico-légale, car elles sont vraiment difficiles à effacer de l’écran.

Logiciel étonnamment fluide

Choisissez n’importe quel smartphone d’entrée de gamme sur le marché aujourd’hui et vous serez accueilli avec le hoquet dès le premier démarrage. En fait, c’est un problème même avec certains smartphones à petit budget tels que le Nokia 2.4 (Rs 10399), bien qu’il ait un Android One sans bloatware à l’intérieur.

Il était donc surprenant de voir le Narzo 30A fonctionner assez bien, étant donné le chipset à l’intérieur ainsi que les maigres 4 Go de RAM. Realme semble avoir fait un travail fantastique d’optimisation de Realme UI 1.0 (toujours en attente d’Android 11), et les choses fonctionnaient généralement plus facilement que prévu dans l’utilisation quotidienne.

Bien sûr, Realme et le Narzo 30A ne peuvent pas faire de miracles, étant donné le minimum de RAM disponible pour jouer. Les applications ne restent pas longtemps en mémoire et prennent une fraction de seconde supplémentaire pour démarrer. Mais le multitâche est toujours possible grâce au chipset G85 à l’intérieur. Vous devez vous rappeler que Realme fournit un chipset économique (trouvé dans la fourchette de prix 10-11K) dans un smartphone d’entrée de gamme (au prix de Rs 8 999). Bien sûr, je n’ai pas testé le modèle de base de 3 Go de RAM, mais je ne recommanderais pas d’acheter cette variante de toute façon.

Un appareil photo supérieur à la moyenne pour un smartphone à petit budget

Étant donné que la gamme Narzo 30A commence à partir du segment d’entrée de gamme (8 999 Rs) et entre également dans le bas de gamme du segment budgétaire (9 999 Rs), je ne m’attendais pas à grand-chose dans ce département, mais la caméra fait un travail décent avec imagerie fixe.

Les selfies sont nets à la lumière du jour et ils ont l’air bien malgré la saturation augmentée. Les photos de l’appareil photo principal 13 MP manquaient des niveaux de netteté anormalement élevés (de la caméra selfie) mais semblaient très bien avec des couleurs naturelles et une exposition appropriée. Les détails dans l’ombre se perdent, mais heureusement, les zones lumineuses sont sous contrôle, car le système HDR intervient fréquemment.

Cliquez ici pour voir les échantillons de caméras:



Les photos en basse lumière sont assez bruyantes et manquent de détails, ce que j’attendais d’un smartphone dans cette gamme de prix. Il est également lent à cliquer sur les photos et maintient l’obturateur plus longtemps, ce qui entraîne beaucoup de flou de mouvement. Il existe également un mode Nuit, qui n’améliore pas les photos mais ne fait que les aggraver en ajoutant des niveaux élevés de contraste et de saturation des couleurs.

La vidéo n’est pas mauvaise pour un tireur d’entrée de gamme. Il manque de toute stabilisation, donc l’enregistrement semble assez instable, mais il contient suffisamment de détails étant donné qu’il atteint un maximum de 1080p à 30 fps.

Excellente autonomie de la batterie avec la charge lente habituelle

Comme pour la plupart des smartphones d’entrée de gamme et économiques, la durée de vie de la batterie est une priorité élevée. Étant donné que ce téléphone n’est pas recommandé pour jouer à des jeux, les choses s’améliorent évidemment encore avec le 30A.

J’ai réussi à utiliser le téléphone pendant deux jours entiers avant de le brancher. L’utiliser comme téléphone principal signifiait les courriels habituels, la messagerie, les médias sociaux, le streaming vidéo et l’utilisation de l’appareil photo. C’est impressionnant, mais c’est aussi la norme avec la plupart des smartphones dans cette gamme de prix. Cela aurait été un bon appareil pour le streaming vidéo, mais étant donné la résolution SD que j’ai mentionnée dans la section d’affichage de cette revue, ce n’est pas recommandé.

Avec un chargeur de 18 W dans la boîte et une énorme batterie de 6000 mAh, le téléphone est passé de 0 à 19% en 30 minutes, 34% en une heure et a fini de charger la batterie gigantesque en quatre heures, ce qui est assez long, même pour un smartphone économique. Mais il n’a pas battu le Nokia 2.4 (Critique) avec son chargeur 5 W.

Devriez-vous en acheter un?

Si vous avez un budget serré… oui!

Le Realme Narzo 30A peut être gravement sous-alimenté en tant qu’appareil de jeu. Mais en tant que smartphone de base (pour les appels vidéo WhatsApp, l’éducation, etc.), il fait le travail mieux que la plupart des autres dans et au-dessus de cette gamme de prix (Rs 8,999-9,999), offrant une autonomie de batterie stellaire, un appareil photo décent et un logiciel fluide. C’est mieux que le Nokia 2.4 et Redmi 9 Power (Critique), qui sont tous deux plus chers que le 30A. Mais optez pour un Narzo 30A uniquement si vous n’êtes pas prêt à dépenser un centime au-dessus de 9 999 Rs.

Pour ceux d’entre vous qui peuvent étirer un peu votre budget, je recommande Poco M3 (Critique). À 10999 Rs (6 + 64 Go), vous obtenez certainement un smartphone à petit budget complet, avec de meilleures performances, un meilleur son (deux haut-parleurs), une meilleure diffusion vidéo (prise en charge Widevine L1) et un appareil photo décent. Oh, et ça a l’air cool aussi!

