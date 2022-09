Latin Grammy: ce sont les artistes nominés de Sony Music

Il manque de moins en moins pour le Latin Grammy 2022 ! Une fois de plus, l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement se prépare à reconnaître les artistes latino-américains qui ont réussi à éblouir avec leurs chansons l’année dernière. La vérité est que la liste des nominations pour le 23e prix annuel est dirigée par des musiciens de Labels affiliés Sony Music Latin et The Orchard. Consultez la liste complète ci-dessous!

La cérémonie est prévue pour 17 novembre À Las Vegas. Depuis le Mandalay Bay Resort and Casino, précisément à la Michelob ULTRA Arena à 17 h 00 PT, la diffusion commencera via Univisión. Si l’énorme attente des fans et mélomanes qui espèrent profiter de ce gala en pure reconnaissance grandit, l’illusion des artistes nominés progresse également.

Qui sont-ils? Particulièrement en Argentine se démarquer Fito Paez avec trois nominations, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Trueno et Eruca Sativa. Mais ce n’est pas tout! Car en plus, d’innombrables artistes internationaux sont prêts à recevoir leur statuette avec émotion. Becky G, Bomba Estéreo, C. Tangana, Caetano Veloso, Camilo, Carlos Vives, Christian Nodal, Elsa et Elmar ne sont que quelques-uns d’entre eux.

De même, Fonseca, Jorge Drexler, Kany García, Luis Figueroa, Marc Anthony, Marisa Monte, Natalia Lafourcade, Nicky Jam, Ozuna, Pol Granch, Residente, Romeo Santos, Rosalía, Shakira, Sin Bandera, Vetusta Morla et Víctor Manuelle, entre autres, complètent la liste des nominés. Découvrez ci-dessous quels sont les artistes Sony Music qui dirigeront la prochaine édition du Latin Grammy !

+ Les nominés aux Latin Grammy pour Sony Music

– Record de l’année

POUR MES FILLES – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole avec Nathy Peluso

PA’LLA VOY – Marc Anthony

PEGAO – Camilo

TOUCH YOU – Jorge Drexler & C. Tangana

LA FAMA – Rosalía avec The Weeknd [Columbia Records]

FÉLICITATIONS – Shakira & Rauw Alejandro

BASKET ANCIEN – Carlos Vives & Camilo

– Album de l’année

AGUILERA – Christina Aguilera

PA’LLA VOY – Marc Anthony

DEJA – Bombe Stéréo

ENCRE ET TEMPS – Jorge Drexler

VOYAGEUR – Fonseca

MOTOMAMI (ALBUM NUMÉRIQUE) – Rosalía [Columbia Records]

NOUS NE SOMMES PLUS LES MÊMES – Elsa et Elmar

– Chanson de l’année

PARFOIS BON ET PARFOIS FAUX – Pedro Capó, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andres Torres

BASKET ANCIEN – Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives

BAISERS SUR LE FRONT – Fonseca & Julio Reyes Copello

HENTAI – Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins et Pharrell Williams [Columbia Records]

INDIGO – Edgar Barrera & Camilo

POUR MES FILLES – Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso

TOCARTE – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana

– Meilleur nouvel artiste

POL GRANCH

tiaré [The Orchard]

– Meilleur album pop vocal / Meilleur album pop vocal

NOUS NE SOMMES PLUS LES MÊMES – Elsa et Elmar

L’AMOUR QUE NOUS MÉRITONS – Kany García

– Meilleur album vocal pop traditionnel

AGUILERA – Christina Aguilera

VOYAGEUR – Fonseca

FRÉQUENCE – Pas de drapeau

– Meilleure chanson pop

BASKET ANCIEN – Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives

BAISERS SUR LE FRONT – Julio Reyes Copello & Fonseca

INDIGO – Edgar Barrera & Camilo

LA GUÉRILLA DE CONCORDIA – Jorge Drexler

– Meilleure performance fusion/urbaine

POUR MES FILLES – Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Avec Nathy Peluso

SAINT – Christina Aguilera & Ozuna

CECI N’EST PAS L’AMÉRIQUE – Résident avec Ibeyi

– Meilleure performance Reggaeton

DESPÉRÉ – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

NICKY JAM : SÉANCES DE MUSIQUE BZRP, VOL. 41 – Bizarrap & Nicky Confiture [The Orchard]

– Meilleur album de musique urbaine

TRAP GÂTEAU VOL. 2 – Rauw Alexander

– Meilleure chanson rap/hip-hop

CRIP DE DANSE – Santiago Ruiz, Brian Taylor & Trueno [The Orchard]

– Meilleure chanson urbaine

MAMIII – Luis Miguel Gomez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy à la batterie, Justin Quiles, Elena Rose et Daniel Uribe [Kemosabe Records/RCA Records]

DESPERATE – Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarria, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz & Nino Karlo Segarra

YEUX ROUGES – Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad et Juan Diego Medina Vélez

– Meilleur album rock

Prude – Marilina Bertoldi [Pelo Music S.A.]

UNE VACANCE RARE – Il a tué un flic motorisé [Nacional Records]

– Meilleure chanson rock

MILLE JOURS – Eruca Sativa

LE MEILLEUR DE NOS VIES – Fito Paez

FINISTERRE – Juan Manuel Latorre [Pequeño Salto Mortal /Sony Music Entertainment España, S.L.]

– Meilleur album Pop/Rock

LES ANNÉES SAUVAGES – Fito Páez

CABLE DE TERRE – Vetusta Morla

TRANCHÉE – Babasónicos [Popart Discos]

LA DIRECTION – Connaître la Russie [Geiser Discos]

– Meilleure chanson pop/rock

BABEL – Fito Paez & Carlos Vives

QU’EST-CE QUE JE VAIS FAIRE DE MOI ??? – Bruses, Elsa et Elmar & Alan Saucedo

BYE BYE – Babasónicos [Popart Discos]

DÉGUISEMENT – Connaître la Russie [Geiser Discos]

– Meilleur album de musique alternative

DEJA – Bombe Stéréo

MOTOMAMI (ALBUM NUMÉRIQUE) – Rosalía [Columbia Records]

– Meilleure chanson alternative

00:00 – Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez

CONNEXION TOTALE – Yemi Alade, Carles Campi Campón, José Castillo, Jeff Peñalva, Liliana Saumet & Magdelys Savigne

LE JOUR QUE VOUS AVEZ LANCÉ LE MONDE – Jorge Drexler

HENTAI – Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, Rosalía, David Rodríguez, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins et Pharrell Williams [Columbia Records]

– Meilleur album de salsa

PA’LLA VOY – Marc Anthony

LUIS FIGUEROA – Luis Figueroa

FACE A FACE B – Victor Manuelle

– Meilleur album merengue et/ou bachata

C’EST MOI – Hector Acosta El Torito [The Orchard]

RESISTERA – Milly Quezada [The Orchard]

– Meilleur album tropical contemporain

DU PLUS JEUNE AU PLUS GRAND – Gente De Zona

CUMBIANA II – Carlos Vives

TOUT INCLUS – Marissa Mur [The Orchard]

TROPIC – Pavel Nuñez [The Orchard]

– Meilleure chanson tropicale

AGÜITA E COCO – Mario Cáceres, Jorge Luis Chacín, Kany García, Richi López & Yasmil Marrufo

EL PARRANDERO (MASTERS EN PARRANDA) – Juan Botero, Miguel Henao, Alvaro Negret, Santiago Restrepo, Joaquín Rodríguez, Juan José Roesel, Non-Profit, José Nicolás Urdinola, Juan « One » Sebastián Valencia & Carlos Vives

FAIRE LA FÊTE AVEC VOUS – Luis Figueroa & Yoel Henríquez

MAUVAIS – Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

– Meilleur album d’auteur-compositeur

ENCRE ET TEMPS – Jorge Drexler

– Meilleur album de musique Ranchera/Mariachi

EP #1 OUTLAW – Christian Nodal

– Meilleure chanson mexicaine régionale

COMMENT JE L’AI FAIT – Edgar Barrera, Carin León & Matisse

QUAND JE LE VEUX – Christina Aguilera, Rafael Arcaute, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo & Federico Vindver

JE VIS EN 6 – Edgar Barrera, Eden Muñoz & Christian Nodal

– Meilleur album instrumental

RETOUR VERS 4 – C4 Trio [The Orchard]

ELLE – Daniela Padrón & Glenda Del E [Oleta Music] [The Orchard]

– Meilleur album folklorique

UNE CHANSON POUR LE MEXIQUE – Natalia Lafourcade [Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

RESTEZ CHEZ VOUS – Eva Ayllon [The Orchard]

BÉNÉDICTIONS – Sandra Mihanovich [The Orchard]

– Meilleur album chrétien (en portugais)

AVANT D’ADMINISTRER LA THÉRAPIE – Asaph

EPIPHANIE – Clovis [Som Livre]

– Meilleur album de rock ou de musique alternative en langue portugaise

L’AVENIR APPARTIENT À… YOUNG GUARDA – Erasmo Carlos [Som Livre]

SOUVENIRS (D’OÙ JE NE SUIS JAMAIS VENU) – Lagum

– Meilleur album de samba/pagode

BONS VENTOS – Nego Alvaro

MÉLANGE HOMOGÈNE – Martinho Da Vila

DESENGAIOLA – Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques et Pedro Miranda

– Meilleur album de musique populaire brésilienne

MUSIQUE NU COM A MINHA – Ney Matogrosso

PORTAS – Marisa Monte

MEU COCO – Caetano Veloso

– Meilleur album de musique Sertaneja

PATROAS 35% – Marília Mendonça, Maiara & Maraisa [Som Livre]

– Meilleure chanson en langue portugaise

MEU COCO – Caetano Veloso

VENT SARDO – Jorge Drexler & Marisa Monte

– Meilleur album de musique latine pour enfants

LA SYMPHONIE DES BICHES ODD – Puerto Candelaria [The Orchard]

– Meilleur arrangement

LE PLAN DIRECTEUR – Fernando Velázquez (Jorge Drexler)

– Meilleur design d’emballage

WHEN YOU BITE YOUR LIP (CERAMIC EDITION) – Boa Mistura, directeur artistique (Leiva)

MOTOMAMI (ALBUM NUMÉRIQUE) – Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald & Pili Vila, directeurs artistiques (Rosalía) [Columbia Records]

– Meilleure ingénierie d’enregistrement pour un album

MOTOMAMI (ALBUM NUMÉRIQUE) – Chris Gehringer, ingénieur ; Jeremie Inhaber, Manny Marroquín, Zach Peraya & Anthony Vilchis, mixeurs ; Chris Gehringer, ingénieur de mastering (Rosalia) [Columbia Records]

NOUS NE SOMMES PLUS LES MÊMES – Julián Bernal, Nico Cotton, Carlitos González, Alberto Hernández, Michel Kuri, malais, Felipe Mejía, Jv Olivier, Juan Sebastián Parra, Alejandro García Partida & Alan Saucedo, ingénieurs ; Julián Bernal, Mikaelin Bluespruce, Raúl López, Lewis Pickett & Harold Sanders, mixeurs ; Julián Bernal & Dave Kutch, ingénieurs de mastering (Elsa et Elmar)

– Producteur de l’année

EDGAR BARRERA : Indigo (Camilo & Evaluna Montaner), Kesi Remix (Camilo & Shawn Mendes), Pegao (Camilo), Nightmare (Camilo), Sobrio (Maluma)

EDUARDO CABRA : Atravesao (Elsa et Elmar)

JULIO REYES COPELLO : Bisous sur le front (Fonseca), Combien de fois (Carlos Rivera, Reik), Bande originale de Koati (Various Artists), Pa’lla Voy (Marc Anthony), Part Of Me (Nicki Nicole)

NICO COTTON : The Enemy (Meeting Russia) (S), The Direction (Meeting Russia) (A), Spring (Elsa et Elmar) (S), Last and First (Elsa et Elmar) (S), Come Back (Elsa et Elmar) ) (S) [Geiser Discos] [The Orchard]

– Meilleure version courte du clip vidéo

A CARTA CABAL – Guitarricadelafuente

TOCARTE – Jorge Drexler (Avec C. Tangana Joana Colomar, réalisateur vidéo; Zissou, producteur vidéo)

HENTAI – Rosalia (Mitch Ryan, réalisateur vidéo ; Harrison Corwin et Patrick Donovan, producteurs vidéo) [Shotclock] [Columbia Records]

PERSONNE – Sin Bandera (Hernán Corera et Juan Piczman, réalisateurs vidéo ; Sonti Charnas, Luca Macome, Balisario Saravia et Juan Saravia, producteurs vidéo) [Mama Hungara]

– Meilleure vidéo musicale version longue

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE) – Rosalía Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, vidéastes [Columbia Records]

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTAIRE) – Romeo Santos Devin Amar & Charles Todd, réalisateurs vidéo; Katherine Aquino, Ned Doyle, Raphael Estrella, Sheira Rees-Davies, Amaury Rodríguez & James Rothman, producteurs vidéo

JUSQU’À LA RACINE : LE DOCUMENTAIRE – Natalia Lafourcade (Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, réalisateurs vidéo ; Juan Pablo López-Fonseca, producteur vidéo) [Casa Elefante]

MATRIA – Vetusta Morla, Patrick Nnot, vidéaste ; Vetusta Morla, productrice vidéo [Pequeño Salto Mortal. Editado Y Distribuido Bajo L]

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂