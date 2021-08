Spider-Man: No Way Home Trailer Leaks sur TikTok et les fans deviennent fous

La bande-annonce du très attendu film Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a fuité. Avec une surface vidéo de faible qualité sur la plate-forme Internet populaire, TikTok, une vidéo complète d’une bande-annonce inachevée a été divulguée, où des changements CGI sont imminents. La bande-annonce montre Tom Holland, de retour sous le nom de Peter Parker / Spider-Man après avoir traversé une sorte de crise d’identité, lorsque son identité en tant que Spider-Man est révélée très publiquement. La bande-annonce divulguée présente également le docteur Strange, qui était très attendu pour remplir le rôle de mentor comme on le voit dans Spider-Man : Retrouvailles par Tony Stark/Iron Man. Avec un tollé de fans sur les plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram et Twitter, pour protester contre la sécheresse de plusieurs mois de contenu lié à Spider-Man, ils réalisent enfin leur souhait, mais d’une manière très peu conventionnelle.

La vidéo a fait surface sur l’application de partage de vidéos populaire, TikTok, et est rapidement devenue virale, et bien que des questions aient été initialement posées sur sa crédibilité, l’affaire a été réglée après que Sony lui-même a commencé à signaler et à revendiquer le droit d’auteur de toutes les vidéos dans lesquelles la fuite a été partagée. Alors que des mises à jour fréquentes pour garder les fans à l’affût ont été partagées par Sony et Marvel, aucune confirmation du retour très attendu de Tobey Maguire et Andrew Garfield comme les versions précédentes de Spider-Man n’a été donnée, bien qu’il soit apparemment fortement confirmé par les fuites de l’industrie, basé sur les plateformes de médias sociaux telles que Reddit.

Si l’on en croit les rapports et les fuites presque confirmés, Alfred Molina est sur le point de faire son retour en tant que Doc Ock, le méchant emblématique de la trilogie Sam Raimi, avec Jamie Foxx en tant qu’Electro de l’univers Marc Webb / Andrew Garfield , tandis qu’un favori des fans, Willem Dafoe, revient sous le nom de Norman Osborn / Green Goblin. Cela devrait être le fondement de la première adaptation d’action en direct pour l’emblématique Sinister Six, des bandes dessinées Spider-Man, le plus récemment vu dans le jeu Spider-Man PS4. Alors que Molina a apparemment gâché son propre retour dans une interview aux médias, Spider-Man : Pas de chemin à la maisonL’intrigue et les détails de ‘s ont été appelés comme le secret le moins bien gardé de tout Hollywood.

Selon THR, la bande-annonce a été divulguée par un initié et a été indirectement enregistrée par un téléphone, d’un autre téléphone jouant la bande-annonce, et Sony prend des mesures drastiques pour empêcher la situation de devenir incontrôlable, ce qui, malheureusement pour eux, semble être quelque chose qui s’est déjà produit. Les duplications de la vidéo par des fans l’ont protégée de sa disparition complète d’Internet.

Un autre détail que les fans ont rapidement remarqué était que le nom de l’artiste VFX, Wassila Lmouaci, était en filigrane, ce qui a amené les fans à croire que le Thor : RagnarokLe nom de l’artiste VFX était le dernier clou dans le cercueil, confirmant la légitimité de la fuite. Cela s’écarte de la politique généralement secrète et stricte de Marvel contre les fuites et les spoilers, la société étant notoirement célèbre pour avoir gardé plusieurs de ses projets secrets. Cela démystifie également davantage les rapports selon lesquels Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortirait sans bande-annonce, pour garder le secret et le suspense du film intacts, qui semblaient plus probables à la seconde, avant d’être finalement démystifié.

Sur les trois films MCU sortis en 2021, Spider-Man est sans aucun doute le plus attendu du groupe, et dispose d’un casting stellaire de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, Zendaya Coleman dans le rôle de Michelle « MJ » Williams, Jacob Balaton dans le rôle de Ned Leeds, et la plupart des autres étant des rapports non confirmés pour l’instant, les fans peut espérer, la bande-annonce complète sort correctement pour le film du 17 décembre qui semble maintenant une fatalité, et purement une question de temps.

Sujets: Spider-Man: No Way Home, TikTok