One Piece est plus actuel que jamais 23 ans depuis sa première publication. Le manga, qui est également une série à succès, se prépare à lancer votre chapitre 1000 et génère le fanatisme génération après génération. C’est pourquoi il existe de nombreux cosplays pour honorer leurs personnages et récemment l’un des Nami est devenue virale pour sa version de Noël. Épingle de sûreté!

Le cosplayeur Kiryu kazuma, qui compte 107 mille followers sur Instagram, utilise régulièrement son compte pour Habillez-vous comme les protagonistes les plus importants des anime et des jeux vidéo, y compris One Piece. Il a plus de 300 publications avec des imitations spectaculaires de 2B, Sasha de Shingeki No Kyojin ou Ami Mizuno de Sailor Mercury, entre autres.

« Je vais mettre de la musique festive et peut-être regarder mes épisodes préférés d’anime de Noël. », a posté la jeune femme avec un cosplay spectaculaire de Nami déguisée en Père Noël. Le message avait des milliers de likes et est devenu très populaire auprès des fans de la série.

One Piece: le cosplay de Noël de Nami qui fait fureur sur les réseaux

Le phénomène pour One Piece ne s’arrête pas et en décembre, Crunchyroll a annoncé qu’il mettrait une chaîne exclusive pour montrer ses épisodes 24 heures sur 24. Pluto TV, comme on l’appellera, sera gratuit mais pour le moment, il ne sera disponible qu’aux États-Unis. Les fans de la série qui n’ont pour l’instant que Netflix se contentent des 61 épisodes que contient la plateforme.

Ces dernières semaines, il y a eu des nouvelles concernant l’action en direct prévue. Variety a confirmé que l’Afrique du Sud est le lieu choisi pour filmer les épisodes, bien que l’on n’ait pas encore annoncé quand ni quels acteurs effectueront le tournage.