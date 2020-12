Comment faire la quête Happy Together dans Cyberpunk 2077

Dans Cyberpunk 2077, la plupart des quêtes sont relativement simples avec leurs objectifs et suivent un schéma similaire jusqu’à leur achèvement. Cependant, la quête Happy Together rompt la routine habituelle et vous oblige à faire un travail considérable sur les jambes. Cela dit, si vous continuez à lire ci-dessous, nous aurons toutes les étapes à suivre pour terminer la quête Happy Together en Cyberpunk 2077.

Comment obtenir le meilleur Happy Together se terminant dans Cyberpunk 2077

Pour faire la quête Happy Together dans Cyberpunk 2077, vous devez d’abord atteindre le début de l’acte 2 du jeu. Une fois que vous êtes à ce stade, quittez simplement votre appartement et vous rencontrerez deux agents du NCPD qui frappent à la porte d’un appartement. Si vous demandez la raison de cela, ils vous répondront qu’ils essaient de vérifier si un camarade du nom de Barry est sorti récemment.

Après un peu plus de dialogue, vous devriez éventuellement avoir la tâche de vérifier Barry car leurs tentatives ont été vaines. Pour vérifier Barry, il suffit de marcher jusqu’à la porte de l’appartement sur laquelle les deux flics du NPCD frappaient et d’appuyer sur l’option de dialogue lorsqu’elle apparaît.

Barry vous préviendra alors, et vous devrez revenir plus tard pour progresser dans la quête; Je vous suggère de faire une autre quête ou de sauter du temps via l’option dans votre menu d’inventaire. Quand un certain temps s’est écoulé, revenez à l’appartement de Barry et réessayez; cette fois réussira, et Barry ouvrira la porte. Vous serez alors présenté avec plusieurs options de dialogue; Consultez la liste ci-dessous pour laquelle vous devriez choisir.

Premier tour

Reste fort – Ne choisissez pas cette option si vous voulez la meilleure fin; cela conduira Barry à fermer sa porte sur vous et ne mènera qu’à une mauvaise fin.

Je veux juste parler – C’est l’option que vous souhaitez choisir si vous ne répondez pas aux exigences du tiers. Cela conduira à d’autres options de dialogue, et Barry vous laissera entrer dans son appartement pour parler.

Les gens comme nous doivent s’habituer à la perte – Le troisième choix que vous avez nécessite dix points d’attribut de corps; si vous ne l’avez pas, ne vous inquiétez pas car cela conduit au même résultat que le second.

Deuxième round

Vos amis m’ont demandé de passer – Choisissez cette option si vous voulez que Barry vous laisse entrer pour parler davantage de son problème.

Vous devriez sortir, vivre un peu! – Ne choisissez pas cette option si vous voulez la meilleure fin; comme le précédent, cela conduira Barry à se fâcher et à vous fermer sa porte.

Après avoir choisi l’option «Vos amis m’ont demandé de passer», Barry vous permettra d’entrer dans son appartement, et vous pourrez lui parler et obtenir plus d’informations. Continuez, pour progresser, attendez que Barry s’assoie sur un canapé à proximité, puis avancez et choisissez l’option de dialogue, « J’ai perdu quelqu’un aussi. »

La sélection de cette option ouvrira une autre chaîne de dialogue et vous obtiendrez deux options. Vous n’avez pas à vous soucier de l’un d’eux car les deux ne mettront pas fin à la conversation avec Barry et ne feront que progresser. Cela dit, choisissez l’option bleue « NPCD ne s’est pas amélioré, n’est-ce pas? » pour entendre un dialogue parallèle, et le « Et vos amis sur la force? » pour passer à la chaîne suivante.

Ensuite, vous obtiendrez trois autres options, mais avant de choisir l’une d’entre elles, sélectionnez « Comment Andrew est-il mort? » option; cela révélera des informations vitales et un objectif secondaire crucial pour obtenir la meilleure fin pour Happy Together. Après cela, consultez la liste ci-dessous pour savoir quelle option vous devez choisir ensuite.

Chacun a ses limites – Choisissez cette option après avoir choisi la 3ème; cela mettra également fin à la conversation sur une bonne note, et cela vous permettra de progresser dans la quête de la meilleure fin.

Les gens meurent, vous passez à autre chose – Ne choisissez pas cette option si vous recherchez la meilleure fin, car elle mènera à la mauvaise fin.

Alors Andrew était comme un grand-père pour toi? – La troisième option révèle des informations cruciales comme celle que nous avons mentionnée précédemment. Pour cette raison, nous vous recommandons de choisir celui-ci d’abord, puis de sélectionner « Tout le monde a ses limites ».

Lorsque vous aurez choisi la première option, Barry vous demandera poliment de quitter son appartement; faites ceci, et vous obtiendrez deux objectifs. La première consiste à parler aux deux agents du NPCD; une autre consiste à visiter un emplacement de cimetière, comme indiqué ci-dessus. Pour obtenir la meilleure fin, vous devrez visiter l’emplacement du cimetière, alors rendez-vous à cet endroit en vous y rendant en voiture ou en utilisant une station de voyage rapide.

Une fois arrivé au cimetière, continuez à l’intérieur et suivez le waypoint; il vous dirigera ensuite vers une niche, qui est essentiellement une pierre tombale futuriste. Cependant, trouver le bon créneau est un peu délicat car il en existe de nombreux, tout comme celui que vous devez trouver. Heureusement, si vous consultez notre image ci-dessus, l’emplacement est indiqué pour vous. Si vous allez à cet endroit exact, vous obtiendrez deux options de dialogue; choisissez le premier, et Johnny Sliverhand apparaîtra pour commenter la situation.

Après avoir parlé à Johnny, vous devrez ensuite rentrer et parler aux deux flics à l’extérieur de l’immeuble de Barry. Vous aurez trois options; voir la liste ci-dessous pour lequel choisir.

Barry est déprimé – Ceci, et tous ses choix supplémentaires mèneront à la mauvaise fin et échoueront la quête pour vous.

Qu’est-ce que Barry vous a dit sur son ami? – Le choix de cette option fournira un dialogue parallèle, globalement non crucial pour la conclusion de cette quête.

J’ai visité la tombe d’Andrew – Si vous voulez la meilleure fin pour la quête Happy Together, vous devrez choisir cette option; ensuite, vous aurez deux choix. Comme indiqué ci-dessous, l’un nécessitera cinq points d’attribut cool, tandis que l’autre peut être librement sélectionné.

Si vous n’avez pas les points requis pour être cool, ne vous inquiétez pas, car les deux mèneront au même résultat, alors choisissez l’un ou l’autre. Après cela, vous obtiendrez la meilleure fin possible pour cette quête avec une récompense accrue de 1k tourbillons.

Pour en savoir plus sur Cyberpunk, PGG est là pour vous. Venez dès aujourd'hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les deux comment obtenir des composants de mise à niveau et comment améliorer les guides.