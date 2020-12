La Chine se dit ouverte au partage des roches lunaires alors que les échantillons de Chang’e 5 se dirigent vers le laboratoire

La capsule de retour Chang’e 5 sur son site d’atterrissage en Mongolie intérieure, en Chine, le 17 décembre 2020. (Crédit d’image: CASC)

La Chine a récupéré les échantillons lunaires collectés par l’audacieuse mission Chang’e 5 et des travaux sont en cours pour acheminer les matériaux au laboratoire à des fins scientifiques – et pour les partager.

La capsule de rentrée Chang’e 5 a atterri en Mongolie intérieure le 16 décembre, marquant la fin de la mission de 23 jours. La capsule, contenant toujours les échantillons collectés, a ensuite été transportée par avion à Pékin.

Les précieux matériaux lunaires ont été remis pour traitement, analyse et stockage dans une installation spécialement conçue appartenant à l’Académie chinoise des sciences le samedi 19 décembre. Les échantillons recueillis pesaient au total 1,731 kg (3,81 livres).

En relation: La Chine plante son drapeau sur la lune avec l’atterrisseur lunaire Chang’e 5

L’atterrisseur lunaire chinois Chang’e 5 a collecté le matériau via une perceuse et un bras robotique, dans le vide dur de la surface lunaire.

Le plan était de forer un trou de 6,6 pi (2 mètres) de profondeur pour recueillir 1,1 lb (500 grammes) de matériau, la pelle saisissant 3,3 lb (1,5 kg). «Cependant, alors que l’atterrisseur a commencé à forer là-bas, les échogrammes radar ont montré qu’il y avait plusieurs couches d’ardoises sous le site d’atterrissage. Nous n’avons donc pas pu descendre plus bas lorsque nous avons atteint environ un mètre de profondeur, et nous pourrions faire face à un plus grand risque et dépasser le temps si nous ne nous arrêtions pas immédiatement », a déclaré Hu Hao, concepteur en chef de la troisième phase du programme d’exploration lunaire en Chine. CCTV.

On s’attend à ce que ce soit la raison pour laquelle les échantillons prélevés sont inférieurs aux 4,4 livres (2 kilogrammes) prévus.

Ensuite, les scientifiques ont mis au point un procédé spécial pour éviter que les échantillons ne soient contaminés par des particules sur Terre.

« Nous déballerons les échantillons dans un environnement sous vide et les transférerons dans un environnement azoté pour le stockage et le traitement », a déclaré Zhang Guangliang, concepteur en chef du système d’application au sol du Projet chinois d’exploration lunaire, aux médias chinois.

Le conteneur d’échantillons Chang’e 5 lors d’une cérémonie de remise à Pékin, le 19 décembre 2020. (Crédit d’image: CNSA)

Comme les échantillons peuvent facilement être contaminés, CAS a conçu une salle blanche qui minimisera la pollution due aux particules terrestres, a déclaré Zhang. Il a ajouté que le plus grand soin serait pris pour tirer le meilleur parti du matériel précieux.

« Nous utiliserons l’équipement avec la plus grande précision et prendrons la plus petite partie des échantillons lunaires dans la recherche pour réaliser l’efficacité de recherche maximale de l’échantillon », at-il ajouté.

Li Chunlai, concepteur en chef adjoint de la mission Chang’e-5, a déclaré lors d’une conférence de presse le 17 décembre, un jour après l’atterrissage, que les roches avaient été collectées sur un site d’Oceanus Procellarum considéré comme d’une grande valeur scientifique en domaines tels que l’altération spatiale, le volcanisme, le contexte géologique régional et l’évolution de la lune.

<< Nous allons mener des recherches systématiques à long terme sur les échantillons lunaires en laboratoire, y compris sa structure, ses propriétés physiques, sa composition chimique, sa composition isotopique, les caractéristiques des minéraux et l'évolution géologique derrière les échantillons. Nous espérons approfondir notre compréhension de la origine et évolution de la lune », a déclaré Li.

En relation: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

Wu Yanhua, directeur adjoint de l’Administration spatiale nationale chinoise, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’il y aurait trois utilisations principales des échantillons: la science, la sensibilisation du public et le partage d’échantillons avec d’autres pays et des scientifiques du monde entier.

Une partie des échantillons peut également être utilisée comme cadeaux diplomatiques selon les précédents établis par les États-Unis et la Russie, a ajouté Wu.

Cependant, l’éléphant dans la salle faisait l’objet d’une coopération entre la Chine et les États-Unis. Lorsqu’on lui a demandé si les échantillons seraient partagés avec la NASA, Wu a répondu que « le gouvernement chinois est prêt à partager les échantillons lunaires, y compris les données pertinentes avec toutes les institutions partageant les mêmes idées d’autres pays », mais la question de la coopération avec la NASA dépend de la politique américaine.

<< Cela a été malheureux, cependant, après qu'une loi du Congrès adoptée en 2011, les institutions spatiales américaines ont été empêchées de coopérer avec la Chine, à savoir la loi Wolf. Sur la base de l'égalité, des avantages mutuels et de la coopération gagnant-gagnant, nous sommes prêts à mener des actions sincères et coopération amicale avec les institutions américaines ", a déclaré Wu.

Wu a également déclaré que, conformément au Traité sur l’espace extra-atmosphérique, les ressources spatiales sont le bien commun de l’humanité. « Nous agirons conformément aux traités pertinents », a déclaré Wu.

La NASA a notamment annoncé qu’elle achèterait des échantillons lunaires collectés par des sociétés spatiales commerciales. Cette décision fait partie du programme Artemis qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.