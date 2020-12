Découvrez pourquoi Bo-Katan déteste Boba Fett

La fin de Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ a laissé de nombreuses questions en suspens, et l’une d’elles était la raison de la rivalité entre Bo-katan et Boba Fett.

La rencontre entre les personnages joués par Katee sackhoff et Temuera Morrison a déclenché une rivalité peu attendue, une fois Bo-katan catalogues Boba Fett comme une honte à l’armure, refusant de reconnaître Jango Fett comme le père de Idiot et en le signalant comme étant juste un clone.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: le réalisateur révèle des pressions pour amener Bo-Katan à l’action en direct

Après la brève dispute verbale, le compagnon de Bo-katan, Koska Reeves attaque Boba FettCependant, la bataille n’arrive pas aux adultes. La raison de la rivalité affichée par les personnages de ‘The Mandalorian’, cependant, il peut être attribué à ‘Star Wars: La guerre des clones’, ‘Star Wars Rebels’ et la nouvelle histoire de Jango Fett dans ‘Légendes’.

Dans ‘Star Wars Legends’, Jango Fett et sa famille s’est fait prendre au milieu de la guerre civile Mandalorian entre Mandaloriens et un groupe d’assassins appelé Montre de la mort. Après le groupe de Montre de la mort assassiné les parents de Jango, seulement 10 ans, il a rejoint Jaster mereel et est devenu un vrai Mandalorian, l’aidant à battre le Montre de la mort et finalement devenir le Mandalore (chef Mandalorian).







D’un autre côté, Jango c’était aussi la base à partir de laquelle le république a créé son armée de clonesdont les soldats clones étaient parmi les plus puissants guerriers non sensibles à la force de la galaxie. La Montre de la mort était neutre pour la plupart des ‘Guerre des clones’, mais a été brièvement allié avec le Alliance séparatiste au début du conflit et avant d’être trahi par le Comte Dooku.

Les soldats clones eu peu d’interactions avec Mandaloriens dans la guerre des clones, mais a notamment combattu le leader de la Montre de la mort, Pré Vizsla et ses guerriers, y compris Bo-Katan. Plus tard, un groupe de soldats clones aidé la résistance Mandalorian de Bo-katan contre la Mandaloriens fidèle à Sith, Seigneur maul, où ils ont de nouveau battu leurs adversaires.

Quoi qu’il en soit, le véritable objectif des clones était d’initier la purge du Jedi et étendre le Empire galactique. Bien qu’ils soient de bons hommes, les clones avaient des implants cérébraux qui les ont forcés à assassiner leurs amis Jedi et faciliter le coup.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars »: tout ce que vous devez savoir sur le Darksaber

Bien que le Empire a rapidement remplacé le clones avec Stormtroopers, les clones ont joué un rôle important dans l’essor de l’Empire, qui a rapidement pris le relais Mandalore, arrachant la victoire à Bo-katan et sa résistance, qui explique la répudiation du caractère de Katee sackhoff pour tout ce qui sonne et bouge comme un cloner de Jango Fett.

D’autre part, le dernier épisode de ‘The Mandalorian’ montré à Din Djarin arrachant le Darksaber à Moff Gideon, ce qui ferait de lui le nouveau chef de Mandalore, quelque chose qui fera sans aucun doute partie de l’intrigue principale du troisième saison de «The Mandalorian».