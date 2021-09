Guide: Tales of Arise Guide: Trucs, astuces et tout ce que vous devez savoir

Tales of Arise est un jeu de rôle japonais et le dernier volet de la longue série Tales de Bandai Namco. Il est disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 et propose une longue histoire axée sur les personnages ainsi que des combats basés sur l’action.

Dans notre détail Test de Tales of Arise sur PS5, nous avons attribué au jeu une note « Excellent » de 9/10. Voici ce que nous avons écrit : « Tales of Arise est allé au-delà de nos attentes. Avec ses paysages pittoresques insufflant un véritable sens de l’aventure, c’est facilement l’un des jeux de Tales les plus forts et les plus cohérents à ce jour. Des cinématiques dramatiques et des moments mémorables des personnages aident à vendre un histoire intrigante, tandis qu’un système de combat satisfaisant devient de plus en plus engageant à mesure que votre groupe se renforce. Un voyage fantastique et modernisé avec toutes les qualités gratifiantes d’un JRPG classique. «

Dans l’ensemble, Tales of Arise est un jeu relativement simple. Les marqueurs de carte vous indiquent où vous devez être tout en suivant les quêtes secondaires et autres opportunités de jeu. Cependant, il reste encore des secrets à découvrir et des défis facultatifs à relever. De plus, le combat peut parfois être délicat – en particulier dans les difficultés les plus difficiles – et nous espérons donc que ce guide Tales of Arise vous aidera à tirer le meilleur parti du jeu.

Contes de l’Arise Guides

Comme mentionné, il existe un certain nombre d’activités facultatives dans Tales of Arise, et les guides suivants devraient vous aider à les compléter.

Les contes de l’éveil des hiboux

Tales of Arise Owls – Tous les emplacements et récompenses de hiboux

Ce guide contient des informations sur l’endroit où trouver tous les hiboux dans Tales of Arise. Les hiboux sont essentiellement des objets de collection cachés dispersés dans le jeu. En trouver un vous donne une récompense cosmétique, et trouver un certain nombre de hiboux débloque des costumes cosmétiques pour vos personnages.

Tenues Tales of Arise

Tenues Tales of Arise – Tous les costumes cosmétiques et où les trouver

Ce guide comprend toutes les tenues que vous pouvez trouver dans Tales of Arise et des informations sur leur emplacement. Les tenues peuvent être équipées à tout moment et sont purement cosmétiques, ce qui signifie que vous pouvez porter vos costumes préférés sans avoir à vous soucier des statistiques.

Tales of Arise – Trucs, astuces et aide au combat

Si vous débutez avec Tales of Arise, ces trucs et astuces peuvent vous aider à vous familiariser avec le jeu et vous donner quelques avantages au combat.

Explorez complètement chaque carte

Chaque carte du jeu a ses secrets. Qu’il s’agisse de coffres au trésor contenant des objets et d’équipements utiles, ou d’un hibou soigneusement caché, cela vaut toujours la peine d’ouvrir votre carte et de vérifier si vous avez enquêté sur chaque impasse.

Heureusement, lorsque vous trouvez quelque chose d’important, qu’il s’agisse d’un gisement de minerai ou de nourriture que vous pouvez récolter, une icône spécifique est ajoutée en permanence à votre carte. Cela devrait vous aider à déterminer où vous avez été et où vous n’avez pas été.

Ne vous inquiétez pas pour la fabrication d’accessoires avant la fin du jeu

Des accessoires peuvent être équipés aux personnages afin d’augmenter certaines statistiques ou de profiter de bonus spéciaux. Les accessoires peuvent être trouvés dans des coffres au trésor tout au long du jeu, et une fois que vous en avez trouvé un, vous pouvez ensuite fabriquer plus de ce type d’accessoires chez les marchands sur le terrain ou chez les spécialistes de la gravure trouvés dans les villes.

Le fait est que la puissance d’un accessoire est basée sur le minerai utilisé pour le fabriquer – et les minerais sont aléatoires dans une certaine mesure. Chaque fois que vous exploitez un gisement de minerai dans le monde ou dans un donjon, vous obtenez un assortiment de minerais en fonction de l’emplacement. Cependant, l’efficacité de ces minerais augmente au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Plus tard, vous pourrez extraire des minerais de niveau 5 (le niveau maximum) de n’importe quel gisement du jeu, ce qui rend la fabrication d’accessoires beaucoup plus efficace.

Bien sûr, avoir un bon accessoire équipé sera toujours utile – mais notre conseil est de ne pas s’attarder sur la fabrication d’accessoires à chaque occasion. Ils deviendront bientôt obsolètes au fur et à mesure que vous poursuivez votre aventure, et économiser du minerai peut en fait être une aubaine plus tard, car il peut être utilisé pour améliorer les accessoires de haut niveau. En bref, n’hésitez pas à fabriquer des accessoires quand vous en avez envie, mais cela ne vaut pas la peine de vous casser le dos jusqu’à ce que vous soyez beaucoup plus tard dans le jeu.

Sauvegardez votre partie avant d’affronter des ennemis de boss en option

Tales of Arise a beaucoup d’ennemis de boss facultatifs à combattre, en particulier plus tard. Ces adversaires peuvent être mortels si vous n’êtes pas préparé, et bien qu’être vaincu au combat vous ramène généralement directement à la carte avec un minimum de HP, certains boss de quêtes secondaires vous donneront une partie terminée. Pour aggraver les choses, vous ne pouvez pas déterminer le niveau d’un ennemi tant que vous n’êtes pas au combat – et vous ne pouvez pas fuir les combats de boss une fois que vous avez activé la bataille.

En tant que tel, vous devez toujours vous assurer de sauvegarder votre partie avant de vous lancer la tête la première dans l’un de ces combats, juste au cas où.

La fabrication d’armes est facile et ne vendez pas vos vieilles armes

La grande majorité des armes de Tales of Arise doivent être fabriquées à l’aide de matériaux abandonnés par les ennemis vaincus. Heureusement, le processus de fabrication d’une arme est simple. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un marchand sur le terrain ou un forgeron dans les villes et les villages et de sélectionner l’arme que vous souhaitez fabriquer. Tant que vous avez le matériel (et l’argent), vous êtes prêt à partir.

Cependant, il y aura des moments où vous n’aurez pas les matériaux nécessaires pour fabriquer certaines armes – et si vous avez combattu tous les ennemis jusque-là, vous vous demanderez où diable vous êtes censé les trouver. La bonne nouvelle est que vous n’avez probablement pas manqué ces documents. Il est beaucoup plus probable qu’ils proviennent en fait d’ennemis qui peuvent être trouvés au-delà de ce point de l’histoire. Une fois que de nouvelles zones s’ouvriront, il y a de fortes chances que vous trouviez le matériel dont vous avez besoin dans de nouveaux endroits.

Mais il y a une autre chose dont vous devez être conscient : c’est probablement ne pas une bonne idée de vendre vos vieilles armes. Au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous pourrez fabriquer des armes qui nécessitent moins d’armes en tant que matériau, et si vous les avez vendues, eh bien… Vous allez devoir refaire ces vieux armements. . Heureusement, il n’y a pas de limite d’inventaire – vous n’avez donc pas à vous soucier de l’encombrement de votre ancien équipement.

Essayez différents membres du groupe au combat

Vous commencez le jeu en tant qu’Alphen, et il est probablement le membre du groupe le plus facile à utiliser au combat. Ses attaques sont rapides, il a un bon esquive et ses combos sont accessibles. Vous pouvez jouer tout le jeu en tant qu’Alphen si vous le souhaitez, mais il n’y a aucun mal à essayer d’autres membres du groupe à mesure que votre équipe grandit.

Le jeu fait un travail décent en introduisant le style de combat unique de chaque membre du groupe, et leur donner une chance peut en fait vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du combat. On ne sait jamais – vous trouverez peut-être que certains personnages sont beaucoup plus amusants que d’autres.

Esquive, Esquive, Esquive



Quelle est l’action de combat la plus importante de Tales of Arise ? Attaques normales ? Artès ? Booster les attaques ? Tue instantané ? Non, c’est de l’esquive. Les roulades d’esquive sont votre seule et unique action défensive, et bien les utiliser est crucial pour réussir, en particulier pendant les combats de boss, où vous ne pourrez pas verrouiller vos adversaires en place avec des combos.

L’esquive peut faire la différence entre la vie et la mort. Chaque fois que vous avez l’impression d’être le moindre danger, appuyez sur ce bouton d’esquive et sortez de là. Mais ne le spammer pas ! Pour tirer le meilleur parti de votre esquive, vous devez la chronométrer contre l’attaque de l’ennemi. Obtenez-le juste, et vous vous donnerez un moment d’invincibilité, et une fois que vous avez déverrouillé la compétence, vous pouvez même lancer une contre-attaque (qui fait généralement chanceler l’adversaire).

Donnez une chance à différents Artes

Vous avez l’impression que vos attaques spéciales – vos Artes – ne font pas vraiment le travail ? Vous devriez certainement donner une chance aux autres Arties. Chaque personnage déverrouille de nouveaux Artes au fur et à mesure qu’il monte de niveau, et pour commencer, vous pouvez attribuer six Artes (trois pour une utilisation au sol, trois pour une utilisation dans les airs) à votre contrôleur. Plus tard dans le jeu, vous pouvez attribuer un deuxième ensemble – mais lorsque vous débutez, nous vous recommandons d’expérimenter avec tous les Artes à votre disposition.

Pourquoi? Eh bien, la meilleure façon de se faire une idée d’un certain Arte est de l’utiliser réellement. Certains sont rapides, d’autres un peu plus lents. Certains sont faciles à utiliser dans les combos, et d’autres repoussent l’ennemi. Le menu Artes donne une brève description de chaque attaque, mais ces explications sautent les détails les plus fins.

Il convient également de noter que vous pouvez équiper différents Artes au combat, en ouvrant le menu. Cela signifie que vous pouvez facilement basculer entre Artes afin de les essayer. Essayez simplement de ne pas expérimenter lors de batailles importantes…

Les attaques de boost sont plus polyvalentes que vous ne le pensez



Les Boost Attacks sont lorsque vous utilisez les différents boutons directionnels pour appeler vos alliés pour une attaque rapide. L’attaque boost de chaque membre du groupe est complètement unique et chacune est particulièrement efficace contre un certain type d’ennemi. Par exemple, l’Attaque Boost de Shionne renversera les ennemis volants dans les airs, les laissant grand ouverts.

Mais utiliser des Boost Attacks sur des adversaires spécifiques et embêtants n’est pas tout ce pour quoi ils sont bons. Il y a deux autres points importants à considérer :

Les Boost Attacks peuvent être utilisés dans les combos. Bien que ce soit probablement une bonne idée de conserver les Boost Attacks lorsque vous en avez besoin lors de combats avec des ennemis coriaces, il vaut toujours la peine de garder à l’esprit qu’ils peuvent considérablement étendre vos combos. Ainsi, par exemple, si vous avez besoin de travailler rapidement sur un monstre ordinaire, tisser un Boost Attack dans votre combo pourrait être le meilleur moyen de les décaler et de les ouvrir à un Boost Strike instantané.

Les Boost Attacks peuvent être utilisés pour repositionner les membres du groupe. Au combat, vous contrôlez un membre du groupe, tandis que l’ordinateur contrôle les autres. Vous avez très peu à dire sur le comportement de vos alliés au combat, mais vous pouvez en fait utiliser leurs Boost Attacks pour les mettre hors de danger. Par exemple, si un ennemi les a coincés ou s’ils ont réussi à se faire encercler, vous pouvez frapper leur Boost Attack pour les téléporter immédiatement hors de danger. Après avoir effectué une Boost Attack, les personnages sont temporairement invincibles, c’est donc en fait une tactique assez efficace lorsqu’elle est utilisée correctement.

Ajustez vos tactiques de fête, l’IA peut être vraiment stupide

Nous vous recommandons fortement de prendre une minute pour consulter le menu Stratégie. Si le combat semble difficile ou si vous avez l’impression que vos alliés contrôlés par ordinateur sont vraiment stupide, la solution réside peut-être dans le menu Stratégie. Ici, vous pouvez modifier le fonctionnement du renseignement des membres du parti.

Bien que vous ne puissiez apporter aucun changement significatif à la façon dont les personnages attaquent, vous pouvez les rendre beaucoup plus difficiles à tuer et leur donner une meilleure idée du moment où utiliser leurs soins ou soutenir Artes.

Le menu Stratégie peut être un peu intimidant si vous êtes un nouveau joueur, il est donc probablement préférable d’avoir une idée du jeu avant de trop peaufiner les choses (restez simplement avec les tactiques par défaut jusqu’à ce que vous soyez à l’aise). Mais le moment venu, tu devrais absolument assurez-vous que l’une de vos tactiques indique aux personnages de se distancer de l’ennemi lorsque leurs PV sont faibles. Sans ce paramètre, les membres de votre groupe d’IA continueront à se jeter sur des monstres même lorsqu’ils sont à la porte de la mort.

En bref, faire bon usage du menu Stratégie peut augmenter considérablement la capacité de survie de votre groupe.

Les paramètres de difficulté sont là pour une raison

En matière de combat, Tales of Arise peut être un jeu difficile à s’habituer. Bien qu’il soit beaucoup plus accessible que les précédents jeux Tales, l’accent est toujours mis sur des mécanismes spécifiques, comme les combos, qui différencient le jeu des autres titres d’action modernes.

Si vous avez du mal à comprendre Tales of Arise, nous vous recommandons d’aller dans le menu des paramètres et de régler la difficulté de combat sur « Story », même si c’est juste pendant que vous trouvez votre équilibre. Il n’y a pas de trophées ou de défis dans le jeu liés à la difficulté, vous pouvez donc changer quand vous le souhaitez.

La difficulté Histoire ne fait pas de Tales of Arise une promenade dans le parc, mais elle vous permet d’apprendre les tenants et les aboutissants à un rythme plus facile. Cela peut être un excellent moyen de se faire une idée du déroulement du combat.

De même, si les choses sont un peu trop faciles à votre goût, essayez les difficultés Modérées ou même Difficiles. Les deux offrent un défi gratifiant lorsque vous ne combattez pas des ennemis bien en dessous de votre niveau actuel.

Avez-vous des conseils sur Tales of Arise ? Commencez votre aventure dans la section commentaires ci-dessous.