BAFTA Awards: Spencer ne reçoit aucune nomination et le prince William est accusé

BAFTA 2022

Le film mettant en vedette Kristen Stewart a été exclu par la British Film Academy. C’est la vraie raison pour laquelle le biopic de Lady Di n’a pas été aimé.

© GettyLe prince William aurait influencé Spencer aux BAFTA.

la saison de prix est là : semaine après semaine, les listes de candidatures se renouvellent et l’attente de la prochaine tranche du Prix ​​Oscar ça devient juste de plus en plus gros. Malgré cela, les spéculations ont connu un énorme changement lors de l’annonce des candidats à la BAFTA 2022complètement exclu Spencerle film inspiré de Dame Di. le Prince William interféré pour qu’il en soit ainsi? Tout indiquerait oui !

Réalisé par le cinéaste chilien Paul Laraince biopic dramatique met en vedette Kristen Stewart dans la peau de la princesse Diana Spencer et se concentre sur ce week-end de 1991 au cours duquel elle est partie en vacances avec la famille royale. C’est à cette époque qu’elle décide de mettre fin à son mariage avec lui. Prince-Carlosc’est l’un des premiers scandales contemporains de la couronne britannique.

Les critiques spécialisés et les spectateurs qui ont apprécié le film ont assuré qu’il obtiendrait suffisamment de nominations pour remporter les statuettes correspondantes dans cette nouvelle saison de récompenses. Mais les BAFTA sont venus briser l’illusion : Spencer n’a pas obtenu une seule nomination par la British Film and Television Academy. Non seulement la direction et les performances ont été laissées de côté, mais les aspects techniques ont également été laissés de côté.

Apparemment, ce n’est pas un hasard : le président de l’association caritative n’est autre que le prince William, c’est-à-dire le fils aîné de la princesse de Galles. Bien que le duc de Cambridge n’ait pas mentionné son opinion sur la cassette de Larraín, un reportage du magazine People assure qu’il aurait eu un influence sur cette décision et le drame ne lui aurait pas du tout plu.

Le membre de la famille royale assiste généralement aux BAFTA Awards pour prononcer un discours et féliciter les gagnants. En ce sens, William éviterait complètement tout contact avec l’équipe de Spencer. Kristen Stewart recevra-t-elle sa nomination aux Oscars malgré ce rejet ? Pour le moment, la réponse est inconnue mais l’actrice de crépuscule a pris sur lui de répéter plus d’une fois que «n’est pas en attente de sélection”.

