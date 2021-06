L’emblématique chasseur X-wing ‘Star Wars’ de Luke Skywalker trouve une nouvelle maison au Smithsonian Museum

LEGO 75271 Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker, Ensemble de Construction avec Figurine Java, Collection de Un Nouvel Espoir

Les jeunes Jedi peuvent incarner Luke Skywalker au volant de ce Landspeeder X-34 Star Wars (75271), nouveauté de janvier 2020, avec de formidables détails, comme un coffre avec des jumelles et un clip pour le fusil blaster de Luke. Ce jouet populaire à construire Star Wars inclut 3 figurines : Luke Skywalker (avec un poncho en tissu, nouveauté de janvier 2020), C-3PO, et un Jawa armé caché dans sa grotte, pour recréer des combats. Les fans peuvent réinventer l'action de Star Wars : Un nouvel espoir avec ce jouet à construire Star Wars magnifiquement détaillé ; la multitude de briques LEGO encourage la construction créative et le jeu sans fin. Amusant à construire et idéal pour jouer en solo ou en groupe, ce modèle de 236 pièces Star Wars est un excellent cadeau pour les enfants de 7 ans et plus, ou une surprise nostalgique pour tout fan de Star Wars : Un nouvel espoir. Le Landspeeder de Luke mesure plus de 5 cm de haut, 20 cm de long et 11 cm de large - assez petit pour rentrer dans un sac avec la grotte et les figurines Star Wars, pour que les enfants puissent l'emporter partout ! Ce jouet collector LEGO Star Wars est entièrement fabriqué en briques LEGO et propulsé par la créativité des enfants - pas besoin de piles - les aventures ne sont donc jamais à cours d'énergie ! Le guide Instructions PLUS dans l'appli LEGO Life rend la construction encore plus amusante. Il accompagne les constructeurs dans le processus de construction de ce modèle Star Wars, avec des fonctions de zoom, de rotation et de visualisation. Les modèles à construire LEGO Star Wars plongent les enfants (et les fans adultes) dans une riche galaxie de construction et de jeu de rôle, où ils peuvent inventer leurs propres aventures et recréer des scènes de la saga. Pas besoin d'avoir recours à la Force pour démonter ou assembler les briques LEGO ! Elles sont conformes aux normes industrielles les plus élevées afin de s'assurer qu'elles sont uniformes et parfaitement compatibles. Les briques et pièces LEGO sont soumises à des tests de chute, chaleur, pression, torsion et autres, afin de s’assurer que chaque set de construction est conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur la planète Terre.