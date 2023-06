Quand est-ce que ‘Sailor Moon Cosmos: The Movie’ est diffusé sur Netflix ?

in

Après sa sortie en salles au Japon, découvrez quand « Sailor Moon Cosmos » pourrait arriver sur la plateforme Netflix.



L’un des films fantastiques les plus attendus de ce 2023 est définitivement « Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie » (Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos) du manga original de Naoko Takeuchi. Les fans sont prêts à la conclusion de « Sailor Moon Crystal », Si vous êtes l’un d’entre eux, nous vous disons ici ce que l’on sait sur son arrivée sur Netflix.

‘Sailor Moon Cosmos : Le film’ est divisé en deux parties, couvrant l’arc ‘Stars’ des chapitres imprimés 43 à 52. La bande-annonce montre que Bunny, Chibiusa et le reste des guerriers uniront leurs forces avec les Sailor Starlights pour affronter le méchant Sailor Galaxy.

Quand est-ce que ‘Sailor Moon Cosmos : le film’ sort en salles ?

‘Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie’ a présenté sa première partie le 9 juin au Japon et la deuxième partie sortira en salles le 30 juin. qu’ils transféreront sur grand écran Shadow Galactica. Mais de loin en Amérique latine, bien que rien n’ait été dit qu’il pourrait être vu sur grand écran, nous nous intéressons déjà au moment où il atteindra le streaming.

Bien que rien ne soit confirmé jusqu’à présent, après Netflix ajoutera à son catalogue les deux cassettes de ‘Sailor Moon Eternal’ et ajoutera la dernière saison de « l’anime » des années 1990, les fans pensent que ce sera Cette plateforme de streaming présenterait les deux nouveaux films en avant-première dans quelques mois.

Rappelons-nous que ‘Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie’ a été créé en deux parties au Japon, en janvier et février 2021, atteignant Netflix en juin de la même année au Mexique et en Amérique latine. Alors les adeptes du manga ont lancé la théorie selon laquelle ‘Sailor Moon Cosmos’ pourrait également arriver sur la plateforme à 4 mois d’intervallec’est-à-dire que sa première sur Netflix serait en oOctobre 2023mais rappelons qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur.

